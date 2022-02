BBB 22: Naiara Azevedo desabafa sobre comportamento de sister e dispara: ''Engolindo por respeito''

Cantora Naiara Azevedo voltou a criticar Natália no jogo em conversa com as 'comadres' e comentou sobre romper aliança

CARAS Digital Publicado em 08/02/2022, às 08h19

Parece que as 'comadres' estão tendo a relação estremecida no BBB 22.

A cantora Naiara Azevedo (32) voltou a comentar sobre o comportamento de uma de suas aliadas no jogo. O grupo, formado por ela, Jessi (26), Linn da Quebrada (31) e Natália (23), começou a ter desentendimentos e divergências no confinamento.

Mais uma vez, a sertaneja voltou a criticar o comportamento de Natália em conversa com Jessilane na madrugada desta terça-feira, 8.

Após o agitado Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 7, Naiara chegou a dizer que vai romper a aliança com a sister e reclamou das falas agressivas da colega.

"Eu não estou do lado da Natália por obrigação, eu estou do lado dela porque eu quero. Assim, como por opção minha, eu decidi que eu vou conversar com ela e vou me afastar. Posso até estar perto dela, mas da minha boca não sai mais nenhuma palavra de aconselhamento e nem de brincadeira que eu possa entender que eu vou tomar uma patada dela", comentou ela.

A paranaense declarou estar de 'saco cheio': "Eu já entendi, eu não sou idiota, ela não quer ouvir, ela não sabe ouvir e ela vai me machucar. E, para eu não brigar com ela, porque eu já estou de saco cheio, para eu não mandar ela para a p**, eu vou me afastar para a gente poder continuar tendo uma amizade, uma relação bacana".

No quarto, as sisters comentaram sobre a relação com a designer de unhas. "Amo muito ela, mas não sou obrigada...as coisas que eu engulo ela falar pra mim, eu não engulo de ninguém lá fora. Eu estou engolindo a Natália por respeito", disparou Naiara Azevedo.

"A Natália realmente é uma pessoa muito difícil, eu também tenho uns momentos que eu falo: 'Meu Deus o que eu vou fazer da minha vida em relação a nossa relação'", concordou a bióloga.

"Ontem quando a gente começou a discutir lá em cima, a maior parte do tempo eu fiquei calada. Porque eu sinto que se eu falar alguma coisa vai ser pior, e eu prefiro evitar discussões", continuou Jessi.

Linn também deu sua opinião. "E tem momentos que é melhor a gente se silenciar porque as duas partes estão nervosas e a discussão vai a lugar nenhum".

Irritada com os comportamentos de Natália, a cantora disse: "Sabe o que vai acontecer? A Natália vai jogar sozinha aqui dentro".

"Todo dia eu ter que ouvir: 'Amiga me perdoa?' Eu ter que perdoar? Pedir perdão pela mesma coisa todos os dias? A pessoa não vai aprender nunca?", questionou, analisando: "Eu não sou obrigada".

Naiara enfrenta Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33) no terceiro paredão do reality e um deles deixa o confinamento nesta terça-feira, 8.