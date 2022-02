Maíra Cardi se revolta após comentário de Jade sobre Arthur Aguiar: ''Apunhalando ele pelas costas''

Líder da semana no BBB 22, Jade Picon insinua voto em Arthur Aguiar e Maíra Cardi sai em defesa do marido

CARAS Digital Publicado em 04/02/2022, às 17h55

Nesta sexta-feira, 4, Maíra Cardi (38) utilizou as redes sociais para desabafar sobre sua preocupação com Arthur Aguiar (32) dentro do BBB 22.

A influenciadora notou que o marido se tornou alvo para o próximo paredão até da própria líder da semana, Jade Picon (20), e agradeceu pelo apoio dos fãs na trajetória do ator.

“Uma admiradora do Arthur fez esse vídeo e a equipe de ADM do Twitter me enviou. Queria agradecer o carinho de vocês com ele! Ele realmente vai precisar de muito apoio e carinho aqui fora!”, escreveu ela na legenda do post.

“Quanta mudança do nada, meu coração não tá preparado para tanto, confesso que estou sofrendo aqui fora por ver ele sendo perseguido e ao mesmo tempo defendendo pessoas que estão apunhalando ele pelas costas! Tá tudo bem você não gostar de alguém, mas não precisa fingir isso, é muito ruim! Dê o direito da pessoa saber com quem está lidando!”, completou a morena.

Torcendo pelo amado, a coach nutricional causou polêmica na web ao ficar chateada com a dieta que Arthur Aguiar está tendo dentro do reality após todo seu esforço para manter o corpo no shape sarado.