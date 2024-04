Avó de Matteus revela planos para receber o neto após final do BBB 24

Muito apegado, Matteus deve receber festa em sua cidade natal e recepção especial da avó fora do BBB 24; saiba os detalhes

Nesta terça-feira, 16, o público conhecerá o novo campeão do Big Brother Brasil 24, e as famílias já se preparam para receber os finalistas. Dona Neuza França, avó de Matteus, abriu as portas de sua casa para a equipe do 'Encontro' e revelou detalhes da recepção especial que está organizando para o neto em sua cidade natal, Alegrete, no Rio Grande do Sul.

Dona Neuza mostrou que está super preparada para receber o neto: personalizou camisetas com a foto do gaúcho e recebeu uma grande torcida na porta de casa. Além disso, ela preparou um cafezinho com biscoitos e pão caseiro para conversar com a emissora: “Muito prazer e alegria pra mim”, disse emocionada ao falar com Patrícia Poeta.

Inclusive, Neuza ganhou elogios da apresentadora pela criação do neto, já que o gaúcho foi abandonado pelo pai ainda na infância: “É verdade. Eu sempre dei pra ele muito carinho, ensinei bem as coisas que tem que ser, como é que tem que ser e tudo. Aí ele se criou esse homem que ele é hoje”, ela se derreteu pelo neto.

Em conversa com uma afiliada da emissora, RBS, a avó de Matteus também revelou que está preparando um verdadeiro banquete para quando reencontrar o neto: “Primeira coisa que eu vou fazer vai ser é uma lentilha, que ele adora. E um arroz com leite bem bom ou um mingau que eu faço e ele adora”, ela detalhou a recepção especial.

Por fim, Dona Neuza exaltou mais uma vez o neto e se emocionou ao falar sobre a trajetória dele: “A criação dele, o modo dele lidar com as pessoas. Aquilo me emociona muito, porque ele diz que é criação da avó. Ele diz: 'eu sou assim, porque a vó me criou assim'. É um neto que não tem o que dizer”, ela celebrou.

Vale lembrar que Matteus é muito apegado à sua família e tem um carinho especial por Dona Neuza, que foi fundamental em sua criação ao lado de sua mãe. Antes de entrar no programa, o gaúcho gravava vídeos ao lado da avó e chegou até a viralizar em suas redes sociais. Na primeira entrevista para participar da atração, ele fez questão de reforçar a importância dela.

“Minha vó é tudo para mim, me criou, me deu a base de tudo. Sempre foi uma pessoa que nunca foi turrona, de me obrigar a fazer as coisas. Me ensinou o que era certo e disse para eu valorizar as coisas simples da vida”, Matteus explicou quando entrou no reality. Inclusive, agora a avó dele está fazendo sucesso enquanto o jovem está no confinamento e conta com seguidores nas redes sociais.

