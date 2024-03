BBB 24: Avó de Matteus faz sucesso na web e conquista fãs do brother

Sempre citada com muito carinho por Matteus dentro do BBB 24, dona Neuza França é seguida por famosos em suas redes sociais

Confinado no BBB 24 há cerca de dois meses, o brother Matteus nem imagina o grande sucesso que sua avó, Neuza França, está fazendo fora do reality show da Globo. Ela, que é sempre citada com muito carinho pelo participante na casa mais vigiada do país, também conquistou o coração do público.

Recentemente, a avó de Matteus abriu uma conta no Instagram e já conta com mais de 12 mil seguidores em seu perfil. Dona Neuza, aliás, tem recebido grande carinho de muitos famosos como Carla Perez, que curte suas publicações e até deixa comentários com emojis de coração.

Através da rede social, a senhorinha compartilha alguns momentos na casa em Alegrete, Rio Grande do Sul, onde mora com outros netos e a filha. Fora do Instagram, dona Neuza também virou "celebridade" na cidade, bastante citada por Matteus no BBB 24.

Além de um vídeo enviado especialmente para o brother no Almoço do Anjo, ela já tinha aparecido no perfil oficial do rapaz. Na ocasião, a equipe de Matteus compartilhou um registro de Neuza França chorando de saudades do neto, criado com sua ajuda.

Na última semana, a avó de Matteus publicou um vídeo do brother desejando um feliz Dia das Mulheres durante a prova de resistência e não poupou elogios ao rapaz: "Nas palavras desse neto tão amado, desejo um feliz dia para todas nós, em especial às mulheres presentes na minha vida e do nosso Alegrete", escreveu na legenda.

Matteus revela como está o coração

Na festa da líder Bia, os brothers puderam brincar de fazer entrevistas e Leidy Elin conseguiu arrancar uma informação de Matteus. A trancista questionou como estaria o coração dele na casa do BBB 24. Afinal, nos últimos tempos os participantes perceberam um possível clima entre ele e Isabelle.

Ao receber a pergunta da moça, o gaúcho então respondeu usando a música "Livre pra voar", de Exaltasamba. Matteus ainda explicou que seu pior momento na casa foi depois da eliminação de Deniziane, com quem viveu um affair.

"Qual foi o momento mais difícil para você dentro da casa?", perguntou a sister. "Até agora, eu acredito que tenha sido a eliminação da Anny. Foi um momento muito delicado para mim. É uma pessoa que a gente teve uma relação intensa, de curto prazo, mas mesmo que a gente tenha terminado dentro do jogo, eu me senti um pouco culpado. Mesmo não sendo, eu me senti, porque foi algo que não estávamos esperando", explicou. Em seguida, Leidy prometeu que faria uma pergunta polêmica. Confira!