BBB 24: Matteus fica aos prantos após receber recado forte da avó: ‘Firme’

Muito apegado, Matteus não conteve as lágrimas e desabou após receber mensagem da avó durante seu Almoço do Anjo no BBB 24

Na tarde deste domingo, 17, Matteus ganhou o tão esperado Almoço do Anjo no Big Brother Brasil 24. Além de escolher um prato especial e alguns aliados para participar do evento, o estudante de engenharia também recebeu um recado externo da família. Ao ver o vídeo emocionante de sua avó, ele não conteve as lágrimas e desabou no reality show.

Ao lado de Alane, Beatriz e Davi, Matteus se sentou para assistir o recado especial de seus familiares. Quem apareceu primeiro foi mãe do brother e ele se emocionou bastante com logo com a primeira mensagem: "Oi, meu filho, vim até aqui te dar os parabéns por mais uma conquista na Prova do Anjo", ela celebrou a conquista do herdeiro de forma discreta.

Na sequência, Matteus não segurou as lágrimas ao assistir o recado forte que recebeu de sua avó. Dona Neuza França deixou ele aos prantos com o breve reencontro: “A avó te deseja tudo de bom e que você esteja sempre firme. Meus parabéns”, ela desejou enquanto o brother chorava muito e recebia o apoio dos colegas de confinamento.

Matteus ainda ganhou um recado especial de sua irmã caçula, Lorena: "Oi, mano, parabéns por você ter ganhado a Prova do Anjo. Estou com muitas saudades de você para brincar com você. Um beijo, te amo", a jovem se declarou. Na sequência, ele assistiu algumas mensagens curtas do padrasto e do irmão e se emocionou com todas.

Matteus se emociona com o Presente do Anjo 🥹 #RedeBBB#BBB24pic.twitter.com/c4JTOzuP7U — Big Brother Brasil (@bbb) March 17, 2024

Muito apegado à sua família, Matteus tem um carinho especial por dona Neuza França, que foi fundamental em sua criação. Antes de entrar no programa, o gaúcho gravava vídeos ao lado da avó e chegou até a viralizar em suas redes sociais. Na primeira entrevista para participar da atração, ele fez questão de reforçar a importância dela.

“Minha vó é tudo para mim, me criou, me deu a base de tudo. Sempre foi uma pessoa que nunca foi turrona, de me obrigar a fazer as coisas. Me ensinou o que era certo e disse para eu valorizar as coisas simples da vida”, Matteus explicou quando entrou no reality. Inclusive, agora a avó dele está fazendo sucesso enquanto o jovem está no confinamento e já conta com 12 mil seguidores em seu perfil.

