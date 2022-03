Após eliminação do BBB 22, Laís confessa decepção com brother: ''Me senti um pouco traída''

A nona eliminada do BBB 22 revelou que ficou decepcionada ao ver as escolhas do brother

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 19h32

Laís Caldas (30) foi a nona eliminada do BBB 22, e após deixar o reality show ela confessou que ficou decepcionada com um brother.

A ex-sister participou da #RedeBBB e opinou sobre algumas estratégias dos colegas de confinamento. Na conversa, ela confessou que ficou surpresa com algumas atitudes de Eliezer (32) no jogo.

Uma das decepções da médica com o brother aconteceu na casa, quando ele não seguiu uma estratégia do quarto Lollipop. Na ocasião, Larissa (25) acabou indo ao paredão porque o designer decidiu votar em outro participante.

"Naquele momento, eu me senti um pouco traída, porque a gente tinha combinado uma coisa para salvar o nosso quarto e ele fez diferente. Mas, por eu ser amiga dele, fui escutar. Já estava com um pé atrás por conta de uma conversa que escutei dele com o DG [Douglas Silva], de que eu não estava no Top 10 dele. Mas, mais uma vez, ele falou comigo, desconversou, e eu acreditei", revelou ela.

Laís revelou que ainda não conseguiu ver tudo que aconteceu no programa, mas no que já conseguiu assistir voltou a se chatear com algumas escolhas e falas do brother. A ex-sister confessou que se tivesse visto uns VTs antes teria votado em Eliezer para salvar Gustavo Marsengo (31) do paredão.

"Estou bem surpresa com o que soube aqui fora, não esperava isso dele. Se eu soubesse, tinha até votado nele quando o Gustavo me pediu. Fiquei um pouquinho chateada com o Eli, porque eu vi que ele realmente desconversou comigo para eu acreditar em uma coisa que não existiu. Eu me surpreendi, fiquei bem chateada, ainda estou. Se eu soubesse, teria priorizado o Gustavo bem mais atrás ali", garantiu.

Apaixonada por Gustavo?

Laís participou do programa Mais Você desta quarta-feira, 23, e após ser colocada na parede por Ana Maria Braga (72) sobre seu comportamento na casa com Arthur Aguiar (33), a médica foi questionada sobre o seu romance com Gustavo. No começo, a ex-sister negou ter se relacionado com o ex-casa de vidro por interesse e afirmou que está esperando o affair aqui fora.