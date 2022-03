BBB 22: Fora do reality, Laís fica chocada ao descobrir porcentagem de eliminação

Fora do BBB 22, Laís se surpreendeu ao saber que lidera ranking de eliminação da edição

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 08h13 - Atualizado às 09h00

A médica Laís (30) participou do Bate-Papo BBB após sair do confinamento no BBB 22 e soube de sua porcentagem de eliminação.

A ex-sister deixou o reality com 91,25% dos votos, no nono paredão com Douglas Silva (33) e Eliezer (31), na noite de terça-feira, 22.

A goiana atingiu a maior rejeição da edição e entrou para o ranking de maiores rejeições em paredões triplos da história do programa. Na madrugada desta quarta-feira, 23, a apresentadora Rafa Kalimann (28) apresentou o ranking dos eliminados da edição.

"Eu saí com mais porcentagem, né? Mas tem a Bárbara [Heck] também", cogitou a ex-sister, antes de ver o quadro completo dos eliminados.

Ao perceber que ficou em primeira posição, ela comentou: "Caraca! 91%!".

"Com 91,25% dos votos, você acaba de ir para o sétimo lugar no ranking de pessoas eliminadas com maior porcentagem do 'Big Brother Brasil', em paredões triplos", disse Rafa, que questionou: "Por que você acha que recebeu uma porcentagem tão alta?".

"Por causa do Arthur, acredito que os fãs dele... Ele tem um publico muito grande, e eles votaram para eu sair. Deve ter sido isso", sugeriu Laís.

Bárbara e Larissa, que também participaram do BBB 22, entraram para o top 10 no ranking geral, com 86,02% e 88,59% dos votos, respectivamente.

Laís comenta sobre rivalidade com Arthur Aguiar

Fora do BBB 22, Laís falou dos desentendimentos com Arthur Aguiar (33) no confinamento. "O Arthur joga muito bem, ele é inteligente para caramba, ele sabe argumentar, ele se posiciona muito bem e ele sabe mexer com as palavras para que fique de um jeitinho bom para ele também", comentou a goiana sobre o jogo do ator.

Laís garantiu que os conflitos com o brother ficaram no reality e que quer conhecer a família dele fora da casa: "Com o Arthur, eu não conseguia ter uma troca, por mais que eu tentasse. "Foi o jogo, eu quero conhecer o Arthur aqui fora, quero conhecer a família dele aqui e está tudo certo, era só um jogo".

Veja a lista com as maiores porcentagens em paredões triplos:

1. Karol Conká - BBB 21: 99,17%

2. Nego Di - BBB 21: 98,76%

3. Viih Tube - BBB 21: 96,69%

4. Patrícia - BBB 18: 94,26%

5. Nayara - BBB 18: 92,69%

6. Projota - BBB 21: 91,89%

7. Laís - BBB 22: 91,25%

8. Ana Paula - BBB 18: 89,85%

9. Larissa - BBB 22: 88,59%

10. Bárbara - BBB 22: 86,02%

Confira a reação de Laís ao saber da porcentagem de eliminação: