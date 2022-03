Laís Caldas revela se está apaixonada por Gustavo: ''Estou esperando ele aqui fora''

No 'Mais Você', Laís Caldas foi questionada sobre relacionamento com brother e respondeu o que está sentindo por ele

CARAS Digital Publicado em 23/03/2022, às 10h45

Eliminada do BBB 22, Laís Caldas (30) falou sobre sua participação no reality no Mais Você desta quarta-feira, 23.

Após ser colocada na parede por Ana Maria Braga (72) sobre seu comportamento na casa com Arthur Aguiar (33), a médica foi questionada sobre o seu romance com Gustavo Marsengo (31).

De primeira, a ex-sister negou ter se relacionado com o ex-casa de vidro por interesse. "Achei ele interessante, ai eu falei os dois [participantes da casa de vidro], mas se tiver que escolher um, o Gustavo, tava de olho ele ali desde a casa de vidro", disse.

"Ali em cima com a Jade eu brinquei falei brincando, se eu não sentisse atração por ele jamais ficaria com ele por causa de jogo", explicou o momento em que brincou com a influenciadora sobre beijar Gustavo para não ser votada.

Laís e Gustavo continuam fora da casa?

Laís então falou o que sente por ele e se continuará o romance fora do reality. "Estou esperando ele aqui fora, quando ele sair a gente vai conversar e vamos ver o que vai virar, ele que me trazia calma lá na casa, era meu momento de sossego então eu to gostando, to envolvida", declarou.