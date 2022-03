BBB 22: Apaixonado por Laís, Gustavo pede presente ousado: ''quero uma calcinha''

Vendo sua affair, Laís Caldas, na berlinda, Gustavo se adiantou e pediu um presente ousado à sister

Daqui a pouco o BBB 22 irá divulgar o nono eliminado do programa! Laís Caldas (30), no dia de enfrentar a votação popular com Douglas Silva (33) e Eliezer (31), ficou grudada com o seu affair, Gustavo Marsengo (31), e ele fez questão de paparicá-la.

Gustavo filma Laís e depois pede presente intimo

Enquanto a goiana arrumava sua mala e conversava com os outros brothers do quarto lollipop, o curitibano, enrolado na coberta de uma das camas, não parava de filmá-la.

Depois, Gustavo ficou curioso para saber o que a sister irá deixar para ele, caso deixe o programa: "O que vai ficar para mim aí, ein?", questionou o brother.

"O que você quer? Já pegou minha casca de laranja (risos). Estou brincando", disse Laís. Então, Gustavo respondeu fazendo pedido ousado: "Quero uma calcinha. Oi? Quem falou isso?"

"Eu pensei em dar esse mesmo presente, acredita?", interferiu Natália Deodato (22), cogitando dar esse mesmo presente ao seu affair, Eliezer.