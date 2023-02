Após desistir do BBB 23, Bruno Gaga surge ao lado da família: "Precisava disso aqui"

Bruno Gaga tranquilizou os fãs após decidir apertar o botão e deixar a casa do BBB 23

Um dia após apertar o botão da desistência do BBB 23, Bruna Gaga (32) usou as redes sociais para compartilhar alguns registros em família.

Em seu perfil oficial no Instagram, o ex-BBB surgiu sorridente ao lado de seus pais, em São José da Laje, Alagoas, e aproveitou para tranquilizar os fãs que ficaram preocupados com sua decisão de deixar o reality.

"Gente, vocês não têm noção de como eu precisava disso aqui. Meu sonho sempre foi participar do BBB para mudar a vida deles, e saber que eles tem orgulho de mim já me faz um vencedor. Família é tudo!", escreveu o atendente de farmácia na legenda da publicação.

Nos comentários, os seguidores deixaram mensagens de carinho. "Jesus te abençoe sempre! Essa saudade realmente é gigante e nos mostra o quão importante nossa família é pra nós! Sucesso queridão!!", disse o ex-BBB Caio Afiune. "Todo sucesso do mundo pra você, Bruno", escreveu uma seguidora. "Não tem dinheiro que pague o amor e o aconchego da família", falou outra. "Toda força e amor do mundo pra você, Bruno. Que os ventos sejam favoráveis e que a prosperidade venha a seu favor", comentou uma fã.

Bruno falou pela primeira vez sobre sua desistência em entrevista ao Gshow. Ele fez questão de agradecer à sua torcida fora do programa."Primeiramente quero pedir desculpas a todo público se eu errei lá dentro. Foi a intensidade do jogo, eu não sou isso, eu sou muito coração e tipo, lá, às vezes, tem que agir com a razão e com a pressão do jogo deixa a gente muito intenso, muito na loucura. Não estava mais conseguindo ser eu mesmo. Pode ver que eu já estou sendo eu agora, minha vibe. Com a pressão do jogo, veio em mim certezas, medos, inseguranças", explicou.

Confira as fotos de Bruno Gaga com a família:

