André Martinelli revela como entrou no 'Big Brother': 'Foi bem corrido'

Participante do 'BBB 13', André Martinelli revela detalhes de sua seletiva e participação de 'No Limite'

Os ex-BBB e No Limite André Martinelli tornou seu nome conhecido pelo público ao integrar o elenco do Big Brother Brasil 13. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, o modelo, de 35 anos, contou como conseguiu entrar na casa mais vigiada do Brasil com apenas 23 anos.

Desejado por muitos brasileiros, o reality para o empresário não era seu maior sonho na época, contudo, ele percebeu a importância do programa ao participar da seletiva com várias pessoas. André Martinelli, diferente de alguns interessados, que se inscrevem, foi notado por um olheiro da produção.

"Fui por olheiro, estava em um trabalho e acabei conhecendo uma olheira. Valeu a pena demais, conquistei a minha independência financeira, recebi muitas mensagens positivas, vários seguidores e fãs que são super bacanas comigo. Sai com uma participação muito boa", fez um balanço de sua passagem pelo programa.

"Eu era muito jovem, não achava que ia dar certo. Quando fui ver já estava lá dentro. Eu tinha 23 anos, mas encarei de verdade o desafio. Eu estava bem focado na minha carreira , faculdade, tinha uma empresa em Vitoria. Foi bem corrido quando fiquei sabendo do que estava indo pra seletiva final", contou inclusive que voltaria ao BBB se fosse convidado.

O modelo ainda contou sem muitos detalhes como foi fazer o processo para entrar no reality. "A minha seletiva foi bem descontraída, o que lembro era o tanto de gente que tinha lá pra fazer. A partir daí comecei a dar mais valor, porque eu jamais achei que iria entrar e também não estava atrás daquilo como algumas pessoas ficam", declarou com exclusividade.

Convite para o No Limite

Em 2021, André Martinelli voltou para as telinhas em No Limite. "O convite veio através da produção e direção. Foi muito bacana poder participar de mais um reality show clássico que temos no nosso país", falou sobre a oportunidade.

O galã então revelou qual foi o pior momento no programa de sobrevivência. "O pior momento do no limite foi o dia de chuva, foram 7 horas de chuva com vento, na verdade, uma tempestade mesmo. Passamos a noite toda molhados sem conseguir dormir, quase tendo uma hipotermia. Mas eu não pensei em nenhum momento em desistir", comentou.

Na edição, vencida pela também ex-BBB Paula Amorim, André Martinelli ficou em terceiro lugar. Atlético, o modelo pratica atividades físicas com frequência. Recentemente, ele exibiu seu corpo sarado em uma caminhada após ter passado por uma cirurgia.