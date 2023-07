Após cirurgia, ex-BBB André Martinelli exibe corpaço sarado na praia: 'Lindo'

Ex-BBB André Martinelli exibe físico mega sarado ao tirar a camisa na praia após se recuperar de cirurgia; veja

O ex-BBB André Martinelli mostrou toda sua boa forma neste domingo, 09, ao fazer um passeio na praia de Vitória, no Espírito Santo. Sem camisa, o ex-No Limite deixou seu tanquinho em evidência ao realizar uma caminhada pelo local.

Quase um mês após ter passado por uma cirurgia de hérnia umbilical, o galã, que não está podendo realizar exercícios pesados, mesmo com o repouso exibiu seu corpaço sarado enquanto curtia o dia de sol.

"Domingou clássico por aqui", falou André Martinelli sobre aproveitou o dia do final de semana para aproveitar uma praia com saúde.

Nos comentários da publicação, os internautas encheram o ex-BBB de elogios. "Lindo", admiraram os fãs. "Belas imagens", falaram outros.

André Martinelli ficou famoso ao participar da edição do Big Brother Brasil 13. No programa, ele ficou conhecido como "príncipe", apelido dado por Fernanda Keulla, com quem se envolveu no reality. Em 2021, o modelo integrou o elenco de No Limite 5.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por André Martinelli (@andremartinelli)

Ex-BBB André Martinelli revela que passou por cirurgia: 'Senti muita dor'

O ex-BBB André Martinelli preocupou os seus fãs ao ficar um tempo longe das redes sociais. Nesta quinta-feira, 22, ele reapareceu na web e revelou que passou por uma cirurgia. O rapaz foi operado para remover uma hérnia após sentir dores e contou que está bem.

"Esses dias, fiz uma cirurgia simples que precisava ser feita agora... estavam aparecendo algumas inflamações, e apareceu uma hérnia umbilical. Começou sem dores, mas notei que aquilo não estava ali antes, mesmo sem sentir dor. Depois de alguns meses treinando forte e sendo bem ativo em alguns esportes, comecei a sentir dores em alguns treinos, e teve um dia que eu senti muita dor. Procurei médicos para fazer exames, e ele me falou que estava bem no começo, mas é algo progressivo", contou ele.

Então, ele refletiu sobre ter que desacelerar por causa do procedimento cirúrgico. "A vida nem sempre é como a gente planeja e é muito bom entender isso, o processo e as dificuldades que a gente enfrenta. E eu sou muito ativo, então, ficar sem treinar, para mim, é a pior parte, mas preciso respeitar esse tempo, dar uma acalmada...", afirmou.

Por fim, ele contou que está se recuperando bem. "Vou precisar fazer periodização e nem lembro quando foi a última vez que fiz isso, mas estou fazendo para recuperar meu corpo. Já tem uma semana e meia da cirurgia, no começo eu não conseguia nem falar para não fazer força no abdômen, mas estou bem melhor", contou.