Ex-BBB André Martinelli revela que passou por cirurgia: 'Senti muita dor'

Ex-BBB André Martinelli conta detalhes do que aconteceu para precisar realizar uma cirurgia

O ex-BBB André Martinelli preocupou os seus fãs ao ficar um tempo longe das redes sociais. Nesta quinta-feira, 22, ele reapareceu na web e revelou que passou por uma cirurgia. O rapaz foi operado para remover uma hérnia após sentir dores e contou que está bem.

"Esses dias, fiz uma cirurgia simples que precisava ser feita agora... estavam aparecendo algumas inflamações, e apareceu uma hérnia umbilical. Começou sem dores, mas notei que aquilo não estava ali antes, mesmo sem sentir dor. Depois de alguns meses treinando forte e sendo bem ativo em alguns esportes, comecei a sentir dores em alguns treinos, e teve um dia que eu senti muita dor. Procurei médicos para fazer exames, e ele me falou que estava bem no começo, mas é algo progressivo", contou ele.

Então, ele refletiu sobre ter que desacelerar por causa do procedimento cirúrgico. "A vida nem sempre é como a gente planeja e é muito bom entender isso, o processo e as dificuldades que a gente enfrenta. E eu sou muito ativo, então, ficar sem treinar, para mim, é a pior parte, mas preciso respeitar esse tempo, dar uma acalmada...", afirmou.

Por fim, ele contou que está se recuperando bem. "Vou precisar fazer periodização e nem lembro quando foi a última vez que fiz isso, mas estou fazendo para recuperar meu corpo. Já tem uma semana e meia da cirurgia, no começo eu não conseguia nem falar para não fazer força no abdômen, mas estou bem melhor", contou.

Ferrugem também passou por cirurgia nos últimos dias

O cantor Ferrugem atualizou seus fãs ao revelar como está se sentindo após passar por uma cirurgia de emergência. Ele foi operado na última segunda-feira, 19, para uma cirurgia de colecistectomia laparoscópica de urgência ao ser diagnosticado com uma colescistite aguda. Agora, nesta terça-feira, 20, ele abriu um álbum de fotos no Instagram para atualizar os fãs.

O artista apareceu com o traje hospitalar no quarto enquanto se recupera do problema de saúde. "Fotos de um dia divertido... Estou bem, família! Agora é recuperar pra ficar 1000% e voltar a fazer o que eu mais amo. Obrigado pelas mensagens, orações e vibrações positivas. Vocês são incríveis. Agora é só esperar um pouquinho que o pai já já tá de volta aos palcos cantando mais alto que nunca", disse ele.