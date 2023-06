Ferrugem revela seu quadro de saúde após cirurgia de emergência

Ferrugem atualiza qual é a sua situação após realizar cirurgia no abdômen: 'Agora é recuperar'

O cantor Ferrugem atualizou seus fãs ao revelar como está se sentindo após passar por uma cirurgia de emergência. Ele foi operado na última segunda-feira, 19, para uma cirurgia de colecistectomia laparoscópica de urgência ao ser diagnosticado com uma colescistite aguda. Agora, nesta terça-feira, 20, ele abriu um álbum de fotos no Instagram para atualizar os fãs.

O artista apareceu com o traje hospitalar no quarto enquanto se recupera do problema de saúde. "Fotos de um dia divertido... Estou bem, família! Agora é recuperar pra ficar 1000% e voltar a fazer o que eu mais amo. Obrigado pelas mensagens, orações e vibrações positivas. Vocês são incríveis. Agora é só esperar um pouquinho que o pai já já tá de volta aos palcos cantando mais alto que nunca", disse ele.

No post, o cantor ainda elogiou a companhia de sua esposa, Thais Vasconcellos, durante o tratamento. "Esse espaço aqui deixo para a pessoa mais especial da minha vida, que mais uma vez provou (mesmo que sem precisar) que é a mulher da minha vida, me dando tanto amor nesse momento que me deixou até sem graça. @thaisrvv você sem dúvida é tudo que faltava em minha vida e eu sou grato a Deus por ter colocado você no meu caminho. Não mereço tanto, mas aceito de coração aberto. Pra sempre vou te amar, meu neném", afirmou.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Ferrugem (@ferrugem)

Ferrugem se declara para a esposa

Há pouco tempo, o cantor Ferrugemencantou os seguidores ao fazer uma declaração para a esposa,Thais Vasconcelos. No feed do Instagram, o cantor compartilhou uma sequência de fotos em que aparece em clima de romance com a amada e aproveitou para falar sobre o seu amor por ela.

"Não existe etapa dessa vida que não seja pensando em você como companhia desde que cruzamos os nossos olhares e eternizamos nosso amor no primeiro 'oi'. Você muda tudo pra melhor, me deixa cheio de vida e coragem com seu jeito de me trazer essas qualidades e eu sou grato demais a Deus por sua vida e por ter me escolhido para dividi-la com você", começou o artista.

"Quero que saiba que só sentir o que é viver de verdade depois de você. Eu te amo e não imaginava que poderia amar assim, hoje eu sei que é a mais pura verdade, o amor chega e quando você vê, só vale viver por ele", completou a declaração.