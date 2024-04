Ana Maria Braga elogia beijo e marca encontro com MC Bin Laden: ‘Vamos juntos’

Ana Maria Braga surpreende ao elogiar beijo de MC Bin Laden, e os dois marcam encontro inusitado após eliminação do BBB 24

Eliminado do Big Brother Brasil 24, MC Bin Laden marcou presença no tradicional café da manhã com Ana Maria Braga no programa 'Mais Você', da Globo, na manhã desta sexta-feira, 5. Durante a entrevista, o cantor de funk arrancou elogios da apresentadora e até marcou um encontro inusitado com a veterana da emissora.

Enquanto estavam tomando café, Ana Maria revisitou alguns momentos da trajetória do cantor no reality show. Inclusive, a comandante chamou atenção ao elogiar os momentos quentes que o brother protagonizou com a sister Giovanna: "A gente viu que você beija bem", ela brincou com o relacionamento do funkeiro.

Em outro momento, os dois estavam conversando sobre o nome polêmico do funkeiro, que lembrou ter sido barrado de entrar nos Estados Unidos. Agora usando o nome artístico MC Binn, ele revelou o desejo de viajar para assistir a um jogo de basquete. Ana Maria também contou que amava o esporte e convidou: “Ai, adoro! Tá comigo! Vamos juntos”, disse.

Na sequência, a apresentadora perguntou qual era o time do funkeiro: “Eu soube que você é torcedor do Boston, é isso? Estamos juntos, eu adoro”, disse. Bin, que também torce para mesma equipe vibrou com a coincidência: “Sou fanático. Nós nos conhecemos na hora certa então”, disse. Ana Maria brincou: “Pois é, estava te esperando pra ir nesse jogo”.

ANA MARIA BRAGA E MC BIN LADEN NUM JOGO DO CELTICS??? É ISSO MESMO, ELES CONVERSARAM SOBRE ISSO NO PROGRAMA DE HOJE!!! pic.twitter.com/ILEz3mFDEY — Pérolas da NBA (@PerolasdaNBA) April 5, 2024

Por fim, o funkeiro apontou mais uma coincidência: “Eu moro em São Paulo também. Dá para gente se conhecer pessoalmente, fazer mais umas amizades”, ele se divertiu com a apresentadora. Louro Mané prometeu que o encontro vai acontecer: “Pô, já era! Vamos marcar isso aí, veio”, ele brincou com as gírias de Bin, que deixou o reality após receber 80,34% dos votos em um paredão contra Davi.

MC Bin Laden se emociona ao falar da família:

Apesar das brincadeiras no 'Mais Você', MC Bin Laden também se emocionou durante o programa ao falar sobre sua família adotiva e de sangue. Ana Maria Braga perguntou como foi o processo de adoção do funkeiro, que foi adotado pela pastora Mariza Ventura com 18 anos: "Eu pedi para ela me adotar, porque ela já me tratava de uma forma muito carinhosa”, iniciou.

"Eu fui ouvir um te amo com 18 para 19 anos, que foi dela mesma, eu nunca tinha ouvido isso da minha família", falou antes de contar algumas dificuldades que passou com sua família de sangue. Bin também falou sobre seu pai biológico e afirmou ter aprendido a se orgulhar de sua história: "Independente do que a gente viveu no passado, eu tenho orgulho”, contou.