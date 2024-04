BBB 24: MC Bin chora ao falar da família: "O maior presente foi minha mãe"

MC Bin Laden se emocionou ao falar sobre sua família durante participação no Mais Você

Durante o Café com Eliminado no Mais Você, MC Bin Ladenfalou sobre sua família adotiva e de sangue e se emocionou ao ver vídeos dos familiares. Ana Maria Braga perguntou como que foi o processo de adoção do funkeiro, que foi adotado pela pastora Mariza Ventura com 18 anos.

"Eu pedi para ela me adotar, porque ela já me tratava de uma forma muito carinhosa, que eu nunca tinha recebido. Eu fui ouvir um te amo com 18 para 19 anos, que foi dela mesma, eu nunca tinha ouvido isso da minha família", falou antes de contar algumas dificuldades que passou com sua família de sangue.

Em seguida, o cantor não economizou ao falar sobre sua mãe adotiva: "O maior presente que Deus me deu foi a minha mãe, eu ter encontrado com ela [...] nenhum dinheiro, nenhum prêmio, nada material vai ser maior do que esse presente de ter uma mãe, e principalmente de ter perdoado a minha mãe biológica", disse, revelando que Mariza sempre dizia que os dois deveriam se curar disso. A mãe biológica do cantor faleceu em 2022.

Bin também falou sobre seu pai biológico e afirmou ter aprendido a se orgulhar dele. "Independente do que a gente viveu no passado, eu tenho orgulho do meu pai. Eu sou fã dele. [...] O que meu pai não pode me proporcionar na infância, eu quero hoje proporcionar para o meu pai para ele ter condições de saúde, de melhora de vida".

Em seguida, Ana Maria exibiu o vídeo da participação de sua mãe e sua avó no programa Encontro da manhã desta sexta-feira, 05. O ex-brother ficou muito comovido e foi às lágrimas. A apresentadora seguiu falando sobre a amizade do MC com os Gnomos, mas ele ainda estava bastante abalado com o vídeo e se desculpou: "Desculpa, eu estou emocionado ainda...Ver minha avó falar...", confessou.