BBB 23: Aline Wirley perde a paciência com Bruno Gaga e os dois discutem

Ex-Rouge Aline Wirley ficou visivelmente incomodada com as interrupções de Bruno Gaga na casa do BBB 23

CARAS Digital Publicado em 20/01/2023, às 09h33

Aline Wirley e Bruno Gaga discutem sobre jogo - Foto: reprodução/Globo