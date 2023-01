BBB 23: Aline Wirley relembra momento 'caótico' que viveu no Rouge e revela: “Abalou a amizade!”

Em uma conversa com Bruno Nogueira, a artista revelou momento delicado que viveu ao lado do grupo

Durante uma conversa com Bruno Nogueira no “BBB 23”, nesta quarta-feira, 18,Aline Wirley (41) abriu o jogo e fez algumas revelações inesperadas. Ao longo da conversa, a cantora contou como era a sua convivência na época em que ainda integrava o grupo Rouge.

Questionada sobre a relação do grupo, a esposa de Igor Rickli, assumiu que a convivência entre as colegas era melhor fora do palco. “Vocês se dão bem?”. indagou Bruno. “A gente se dá bem, mas é melhor como amigas, como pessoas físicas, do que como Rouge. Como Rouge, as coisas aparecem”, disse ela. “Tem o estresse de tudo, as cobranças, né”, concordou o brother, que ainda foi além: “Mas, assim, abalou a amizade?”.

Sem papas na língua, Aline respondeu. “Ah, abalou… Abala sim”, confessou. Na sequência, ela relembrou um encontro recente que teve com o grupo para celebrar os 20 anos de carreira. “Dessa última vez que a gente se encontrou, foi muito legal”, afirmou. “Em 2015, quando a gente se encontrou, foi mais caótico. A gente fez uma turnê, a gente fez um disco, foi mais caótico em 2015”, lembrou.

“Tinha realmente muito tempo que a gente não se encontrava, depois de muitos anos a gente se reencontrou. Foi f*da! Foi bem fod*”, disse a atriz. “Ai, as meninas… Nós somos muito legais juntas, a gente é muito louca e esquisita”, completou.

“Nós cinco juntas no palco é um negócio lindo, é muito f*da. A gente tem uma conexão assim. É mágico. É muito potente. A gente sabe disso e a gente valoriza muito esses momentos”, declarou.

