Marido de Aline Wirley se desespera com ida da cantora ao BBB23: "Não sei como vou viver"

Marido de Aline Wirley chora em video gravado no último dia da cantora ao lado da família

A cantora Aline Wirley (41) mostrou nesta segunda-feira (16) como foi o último dia ao lado de seu marido Igor Rickli e de seu filho, Antonio. Ela publicou um vídeo emocionante nas redes sociais.

Na gravação, a integrante do BBB23 surge ganhando um café da manhã especial do marido. Depois, ela ganha um beijo apaixonado do ator que não esconde sua emoção.

"Eu amo muito ela gente, amo muito essa mulher. Eu não sei como viver sem ela. Meu Deus!", diz o ator muito emocionado ao se despedir da cantora antes do início do reality. Ela também se despede do herdeiro que visivelmente não compreende o que está acontecendo.

Aline Wirley é uma das integrantes do Camarote do BBB23.

Recentemente, a cantora Fantine Tho, outra das integrantes do Rouge, se declarou à amiga e revelou sua torcida.

"Já ganhou! Caraca, Wirley, eu tô ansiosíssima por você. Muito feliz por você. Não é qualquer desafio para peitar esse Big Brother não, e dessa vez eu vou ter que acompanhar para ver você. Eu tenho tanta convicção, tanta certeza que você vai conquistar o coração do Brasil como você conquistou os nossos corações. Corações de quem já teve oportunidade de conviver com você. Você merece voar, você é batalhadora, é uma super profissional, uma mulher maravilhosa", declarou cantora no vídeo.