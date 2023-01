BBB 23: Fãs relembram brigas do 'Rouge' e analisam a entrada de Aline Wirley no reality

Após a confirmação de Aline Wirley no BBB23, muitos internautas relembraram polêmicas envolvendo o nome da cantora

EITA! O Big Brother Brasil 23 mal começou e já está dando o que falar entre os internautas. Isso porque um dos primeiros nomes confirmados para fazer parte da casa mais vigiada do Brasil deixou a web alvoroçada.

Aline Wirley (41), está confirmadíssima na lista dos participantes do BBB23! A ex-integrante do grupo ‘Rouge’ que também começou sua carreira em um reality show musical, parece que não agradou a todos ao ser selecionada para o programa.

Na manhã desta quinta-feira, 11, a mulher do ator Igor Rickli (39), foi alvo de intrigas na web, após os internautas de plantão revirarem o baú para relembrar algumas tretas envolvendo Aline e as outras cinco ex-integrantes do grupo.

Casal

Aline Wirley, que fez parte do icônico grupo brasileiro dos anos 2000, Rouge, revelou em novembro do ano passado que se tornou adepta da poligamia e abriu seu casamento de 8 anos com o ator Igor Rickli, com quem tem um filho,Antônio, de 7 anos. Além disso, Wirley também se declarou bissexual, assim como o marido.

VEJA AS POLÊMICAS ENVOLVENDO ALINE WIRLEY:

a aline do rouge preferiu ficar confinada por 3 meses que ter que fazer outro show com a luciana kkkk pic.twitter.com/sugaVGdutg — luka 🐴 (@egualuka) January 12, 2023

"Espero que todo mundo do Rouge esteja torcendo pra Aline", diz Ana Clara, demonstrando ser versada nas tretas internas do grupo. #BBB23 — Chico Barney (@chicobarney) January 12, 2023