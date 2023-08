Zezé Di Camargo se livra da gordura no fígado com a ajuda da noiva, Graciele Lacerda

Noiva de Zezé Di Camargo, Graciele Lacerda dá dicas sobre a nova dieta do sertanejo para perder a gordura no fígado

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo mudou a sua alimentação recentemente para focar sua saúde e bem-estar após ser diagnosticado com gordura no fígado. A nova dieta dele foi preparada por sua noiva, a empresária e educadora física Graciele Lacerda, que aproveitou para revelar novos detalhes sobre a nova dieta do noivo. Agora, ele já se livrou do problema de saúde e está mais saudável.

Graciele contou que retirou da rotina de Zezé os alimentos prejudiciais e o orientou a consumir opções mais saudáveis. “O lado bom é que ele sempre gostou de comida de verdade. Então, inicialmente, coloquei em nosso dia a dia todas as estratégicas que usamos no programa 'Eduque Seu Peso', tirei alguns alimentos 'errados' que ele consumia com frequência e fui fazendo os ajustes com aquilo que é indicado. Com ele funcionou assim, pois ele não gosta de ficar preso a um plano alimentar. Com ele é preciso ter mais variações”, contou.

Em sua nova dieta, Zezé Di Camargo tirou alimentos inflamatórios, como açúcar e farinha refinada, e apostou em alimentos mais saudáveis em todas as refeições, com ooções mais nutritivas .

Então, ela contou qual foi o maior desafio na preparação da alimentação do cantor. “O desafio é tirar hábitos errados que eram repetidos com frequência na rotina ao longo dos anos, mas ele foi entendendo e aos poucos ele mesmo foi percebendo o que já não fazia tão bem. Ele não deixou de comer o que gosta, passou a se sentir mais saciado e o resultado da mudança é nítido. Quando inicia estava com esteatose hepática (gordura no fígado), hoje, já não tem mais e o percebentual de gordura diminuiu, está se sentindo mais disposto”, afirmou ela.

Zezé Di Camargo faz homenagem para sua mãe

O cantor sertanejo Zezé Di Camargo, que faz dupla com Luciano, usou as redes sociais para prestar uma homenagem especial para sua mãe, dona Helena Camargo, que completou mais um ano de vida nesta semana. Em seu perfil oficial no Instagram, o artista compartilhou uma foto em que aparece abraçado com a aniversariante do dia, e escreveu uma linda mensagem demonstrando todo o amor e gratidão que sente por ela.

"Ah minha mãe, no dia em que sai de casa a senhora me disse muitas coisas. Mas a mais importante delas foi: eu te amo, meu filho. E essa certeza carrego em meu peito, em saber que a senhora todos os dias ora por mim e mesmo já estando bem grandinho. Quando chego em sua casa encontro sempre um café quentinho, um biscoito “fritinho” e um abraço carinhoso. Abraço que acolhe, que recolhe e me fortalece. Filhos jamais deixarão de ser filhos, assim como mães jamais deixarão de ser mães. E eu brinco que para muitos sou “O Filho de Francisco”, e eu completo “de Helena” também", escreveu.

O cantor finalizou a postagem se declarando. "Tenho orgulho das minhas raízes e dos pais que fui agraciado por Deus em ter em minha vida. Hoje é dia de celebrar a sua vida, e somente pedir a Deus que ele lhe dê muita saúde! Obrigada minha mãe por ser quem é! Eu te amo!", finalizou.