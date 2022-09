Viviane Araujo mostra barriga 23 dias após o parto de Joaquim

Após dar à luz a Joaquim, Viviane Araujo compartilhou com os seguidores como está a sua barriga 23 dias depois

CARAS Digital Publicado em 29/09/2022, às 17h34

Viviane Araujo (47) surpreendeu os seguidores ao mostrar como está a sua barriga 23 dias após dar à luz ao filho, Joaquim. Pelos stories do Instagram, a atriz compartilhou um vídeo exibindo o shape.

Nas imagens, a fisioterapeuta da artista mostra o resultado do abdômen e elogia o resultado. "Nenhum abaulamento", disparou ela.

A mamãe de primeira viagem revelou que chegou a ganhar 14kg na gestação. E recentemente, ela celebrou a perda de peso, saindo dos 79kg para os 68,1kg.

Joaquim é fruto do casamento de Viviane Araujo com Guilherme Militão. O bebê veio ao mundo no dia 6 de setembro.

VIVIANE ARAUJO ENCANTA AO MOSTRAR O FILHO "PENSATIVO"

Viviane Araújo (47) explodiu o fofurômetro ao publicar uma nova foto de seu filho, Joaquim, em seu perfil no Instagram. Na imagem, o menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, aparece deitado usando uma blusa vermelha, calça clara e um tênis, com uma das mãos próximo a cabeça, como se estivesse pensativo.

Ao dividir o registro nas redes sociais, a atriz se derreteu pelo herdeiro. "Alerta de fofura passando na sua timeline!", avisou a mamãe coruja na legenda da publicação, deixando os fãs encantados.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!