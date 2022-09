Viviane Araújo encanta ao mostrar o filho 'pensativo': "Alerta de fofura"

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao postar um clique fofo de seu filho, Joaquim

CARAS Digital Publicado em 27/09/2022, às 18h08

Viviane Araújo (47) explodiu o fofurômetro ao publicar uma nova foto de seu filho, Joaquim, em seu perfil no Instagram nesta terça-feira, 27.

Na imagem, o menino, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, aparece deitado usando uma blusa vermelha, calça clara e um tênis, com uma das mãos próximo a cabeça, como se estivesse pensativo.

Ao dividir o registro nas redes sociais, a atriz se derreteu pelo herdeiro. "Alerta de fofura passando na sua timeline!", avisou a mamãe coruja na legenda da publicação, deixando os fãs encantados.

Os seguidores encheram a postagem de elogios. "Lindão", disse um seguidor. "Carinha de quem está pensando na vida", brincou outra. "Que neném mais lindo", comentou uma internauta. "É muito fofo mesmo", afirmou outra. "A cara do pai com uma leve participação da mãe", observou uma fã.

Confira o clique fofo do filho de Viviane Araújo:

Hipnotizado na mamãe

Recentemente, Vivi compartilhou uma sequência de cliques encantadores com seu filho, Joaquim. Nos cliques publicados, a atriz aparece com o herdeiro no colo, enquanto ele olha para ela "hipnotizado", e aproveitou para brincar com o momento. "Eita que eu fiquei hipnotizado na beleza da minha mãe!! Rsrs", se divertiu a mamãe.

