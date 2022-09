Viviane Araújo encanta ao mostrar o filho "hipnotizado na beleza da mãe"

A atriz Viviane Araújo encantou os seguidores ao compartilhar uma nova sequência de fotos com o filho, Joaquim

Alerta fofura! Viviane Araújo(47) explodiu o fofurômetro ao compartilhar uma sequência de cliques encantadores com seu filho, Joaquim, fruto de seu relacionamento com Guilherme Militão, na noite desta segunda-feira, 19.

Nos cliques publicados em seu perfil no Instagram, a atriz aparece com o herdeiro no colo, enquanto ela olha para ela "hipnotizado", e aproveitou para brincar com o momento. "Eita que eu fiquei hipnotizado na beleza da minha mãe!! Rsrs", se divertiu a mamãe de primeira viagem na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com os cliques fofos. "É muito amor", se derreteu a apresentadora Sabrina Sato. "Quanta cumplicidade nesse olhar", disse uma seguidora. "O amor mais puro e verdadeiro", escreveu outra. "Que delicinha. Ele está conhecendo a mamãe", falou uma fã.

Recentemente, Viviane emocionou os fãs ao publicar um novo vídeo amamentando e conversando com o filho. "Isso, filho, eu sei que dá um soninho, mas você não pode dormir aqui, não. Tem que tomar o seu leitinho", disse ela, toda sorridente.

Confira as fotos encantadoras de Viviane Araújo com o filho, Joaquim:

