Virgínia Fonseca revela que precisa ir ao médico todos os dias: “Assusta”

Com dores de cabeça constantes, Virginia Fonseca segue em tratamento diário e agradece apoio de médico responsável

CARAS Digital Publicado em 11/11/2022, às 12h44

A influenciadora digital Virgínia Fonseca (23) voltou a desabafar sobre as fortes e constantes dores de cabeça que tem sentido desde que ficou grávida pela segunda vez no seu relacionamento com o cantor Zé Felipe (24). Na manhã desta sexta-feira, 11, ela revelou nos stories do seu perfil no Instagram que a causa do problema é uma tensão na mandíbula.

O problema de saúde não tem uma causa específica, mas certos hábitos aumentam os riscos de desenvolvê-lo como apertar os dentes durante o dia e a noite, apoiar a mão na mandíbula com frequência, roer as unhas e mascar chiclete.

Também nas redes sociais, Virgínia contou sobre a nova consulta e o tratamento que tem realizado. Ela apareceu sentada e uma cadeira de consultório e falou que precisa ir ao médico todos os dias, para que o profissional faça alguns movimentos específicos em sua mandíbula, com o intuito de evitar a pressão que causa as dores de cabeça.

Em seguida, ela disse que o médico garantiu que ela irá ter uma melhora em sua qualidade de vida: “Ele disse que ainda posso ter picos de dor, mas se eu fizer tudo direitinho [o tratamento], posso não voltar a ter. Só depende de mim e isso me assusta”, confessou a loira.

Virgínia ainda aproveitou o momento para de divertir com a foto que compartilhou, ela cobriu a boca com uma figurinha e explicou o motivo: “Tampei minha boca porque vocês não merecer ver a minha goela né”, escreveu.

Virginia desabafa através das redes sociais: “Não sinto mais vontade de nada”

A empresária tem aparecido frequentemente em seus stories para falar sobre as crises de dor de cabeça que vem sentindo, mesmo antes do parto da segunda filha, Maria Flor. Ela inclusive chegou a confirmar um diagnóstico de cefaléia tensional, recebido no começo do mês de outubro. Em maio, Virginia também teve um outro diagnóstico parecido e precisou ficar internada.

Nesta quarta-feira, dia 09, não foi diferente. Virginia apareceu enquanto segurava Maria Flor no colo e aproveitou para desabafar com seus seguidores: “Só quero viver sem dor, conseguir dar risadas, conseguir conversar com as pessoas ao meu redor, conseguir brincar com as minhas filhas…não sinto mais vontade de nada, só sinto dores e mais dores”, revelou a influenciadora.