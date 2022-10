Com nova crise de dores de cabeça, Virginia Fonseca recebe diagnóstico

Grávida, Virginia Fonseca compartilhou com os seguidores o novo diagnóstico após crise de dores de cabeça

CARAS Digital Publicado em 04/10/2022, às 14h37

Virginia Fonseca (23) preocupou os fãs ao comentar sobre uma nova crise de dores de cabeça. Grávida da segunda filha, a influenciadora relatou que está convivendo com o incômodo nos últimos meses.

Nesta terça-feira, a esposa de Zé Felipe (24)confirmou um novo diagnóstico. Segundo a sua médica, trata-se de cefaleia tensional. Vale lembrar que em maio, Virginia teve um diagnóstico parecido e precisou ficar internada.

Até então, especulava-se que a criadora de conteúdo pudesse estar tendo uma crise de sinusite, porém, a possibilidade foi descartada.

Na clínica, Virginia posou com a prima e comentou. "Enquanto eu estou morta de dor de cabeça, ela tá postando uma promo da wepink no Instagram dela.", disse. E disparou. "Se me falarem que cocô do Kennedy melhora a dor de cabeça, eu como".

VIRGINIA FONSECA ESBANJA BELEZA EM SELFIE

Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao publicar uma selfie em seu Instagram. A influenciadora e esposa do cantor Zé Felipe apareceu com o cabelo molhado e uma maquiagem preta carregada nos olhos. “Nada não, só me amostrando mesmo hehe (tô sem foto, então vai essa de quando eu tava na fazenda)”, escreveu a mãe de Maria Alice na legenda da foto que foi tirada na Fazenda Talismã, onde a futura mãe de Maria Flor fez ensaios fotográficos.

