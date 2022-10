Grávida, Virginia Fonseca exibe seu barrigão ao chegar aos 9 meses de gestação

Em nova foto, Virginia Fonseca dá 'close' na barriga de grávida e diz: 'Estou tão ansiosa'

CARAS Digital Publicado em 03/10/2022, às 11h54

Prestes a se tornar mamãe pela segunda vez, a influenciadora digital Virginia Fonseca acaba de chegar aos 9 meses de gestação e exibiu seu barrigão para os fãs. Nesta semana, ela surgiu com a barriga à mostra em uma foto compartilhada no Instagram enquanto estava deitada na cama.

“36 semanas. Estou tão ansiosa que vocês não têm ideia... Fico pensando como será o rostinho, como será que a Maria Alice vai reagir, como será a personalidade dela. Tira de mim essa ansiedade, Deus”, disse ela, citando a filha mais velha, Maria Alice, de 1 ano.

Virginia Fonseca posa com Zé Felipe

Há poucos dias, Virginia Fonseca mostrou uma foto do seu ensaio de gestante ao lado do marido, Zé Felipe, em um lago da fazenda da família.

"E olha nós aqui de novo, em mais um ensaio de gestante, só que agora da nossa segunda filha, a Maria Flor!!!! Obrigada por essa família linda que estamos construindo, obrigada por ser o melhor marido, pai e pessoa que eu já conheci!!", disse ela.

E completou: "Ze Felipe é calmaria, é amor, é alegria, é coração… Cada dia que passa me apaixono mais por você, pelo seu jeito, pelo seu cuidado, OBRIGADA por ter me dado nossas princesas e obrigada por nos colocar sempre em primeiro lugar, quero viver pra sempre ao seu lado. Que Deus continue abençoando nossa união, nossa familia e nossos projetos!!! E Florzinha, venha com MUITA saúde, seus papais já estão a todo vapor esperando por você meu amor".