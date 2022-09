Virginia Fonseca esbanja beleza ao publicar selfie nos bastidores de ensaio fotográfico

A influenciadora Virginia Fonseca recebeu elogios dos fãs ao publicar uma selfie dos bastidores de ensaio fotográfico que realizou em fazenda

CARAS Digital Publicado em 30/09/2022, às 19h34

Nesta sexta-feira, 30, Virginia Fonseca deixou seus seguidores babando ao publicar uma selfie em seu Instagram.

A influenciadora e esposa do cantor Zé Felipe apareceu com o cabelo molhado e uma maquiagem preta carregada nos olhos.

“Nada não, só me amostrando mesmo hehe (tô sem foto, então vai essa de quando eu tava na fazenda)”, escreveu a mãe de Maria Alice na legenda da foto que foi tirada na Fazenda Talismã, onde a futura mãe de Maria Flor fez ensaios fotográficos.

Os fãs da influenciadora adoraram a selfie postada! “Que mulher”, comentou uma seguidora. E outra fã elogiou: “Gata demais”.

Tal pai, tal filha

Na última quinta-feira, 29, Viriginia publicou um TBT em suas redes sociais no qual compartilhou uma foto de Zé Felipe quando criança e fez uma comparação com sua filha Maria Alice.

A influenciadora repostou um post de um fã-clube com uma montagem de um clique da primogênita ao lado de registro de Zé Felipe ainda criança e comentou sobre a semelhança da bebê com o pai. "Maria tá a caraaa do Zé", escreveu Virginia com um emoji de coração.