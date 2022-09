Virginia Fonseca surpreende ao postar foto antiga de Zé Felipe: ''Maria Alice tá a cara''

Influenciadora digital Virginia Fonseca fica impressionada com a semelhança da primogênita, Maria Alice, com o pai, Zé Felipe

A influenciadora digital Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais na quinta-feira, 29, para fazer um TBT especial do maridão, Zé Felipe (24)!

Nos Stories de seu Instagram, a empresária compartilhou série de fotos da filha, Maria Alice, de um aninho, usando um look todo rosa. A mamãe coruja se derreteu ao legendar a publicação: "Perfeita da minha vida. Amo mais que tudo".

Na sequência, ela repostou um post de um fã-clube com uma montagem de um clique da primogênita ao lado de registro de Zé Felipe ainda criança e comentou sobre a semelhança da bebê com o pai. "Maria tá a caraaa do Zé", escreveu Virginia com um emoji de coração.

Vale destacar que Virginia está grávida de 8 meses, esperando a segunda herdeira do casal que se chamará Maria Flor.

Confira a semelhança de Maria Alice com o pai, Zé Felipe:

Recentemente, Virginia Fonseca fez uma declaração para o marido, Zé Felipe, após rumores de que não estaria enchendo os seus shows. A empresária fez questão de prestar homenagem para o filho de Leonardo e Poliana Rocha. "Hoje senti no meu coração a vontade de escrever sobre você, Josephino. Não é seu aniversário, mas você merece parabéns todos os dias. Pelo homem incrível que é, pelo paizão que se tornou, pelo artista que se transforma toda vez que sobe no palco, por ser essa fortaleza e simplesmente viver a vida do jeitinho que você quer, sem se importar com o que falam, com o que pensam, você é você e os incomodados que se retirem", começou escrevendo.

