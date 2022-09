Virginia faz textão para Zé Felipe em meio a boatos de shows cancelados por falta de público

Influenciadora Virginia sai em defesa do marido, Zé Felipe, em meio à polêmica com shows cancelados e manda recado para haters

CARAS Digital Publicado em 26/09/2022, às 13h14

A influenciadora Virginia Fonseca (23) usou as redes sociais para fazer uma declaração para o marido, Zé Felipe (24), após rumores de que não estaria enchendo os seus shows.

No domingo, 25, a empresária fez questão de fazer uma linda homenagem para o filho de Leonardo e Poliana Rocha, com quem tem Maria Alice, de um ano, e está à espera da segunda herdeira, Maria Flor.

Em sua conta no Instagram, a loira publicou fotos de ensaio fotográfico ao lado do artista e aproveitou para deixar uma indireta para os críticos de plantão, exaltando o ser humano incrível que o famoso é.

"Hoje senti no meu coração a vontade de escrever sobre você, Josephino. Não é seu aniversário, mas você merece parabéns todos os dias. Pelo homem incrível que é, pelo paizão que se tornou, pelo artista que se transforma toda vez que sobe no palco, por ser essa fortaleza e simplesmente viver a vida do jeitinho que você quer, sem se importar com o que falam, com o que pensam, você é você e os incomodados que se retirem", começou escrevendo.

"Mas acho difícil se retirarem, pois quem te conhece já se apaixona por você no primeiro momento, vira seu fã, é impossível não gostar de você Josephino. Que sorte a minha te ter ao meu lado todos os dias, poder ter duas princesas com você e torcer pra elas te puxarem. Josephino, seu brilho é surreal, sua autenticidade e seu carisma não existe no mundo, apenas em você e só quem tem o prazer em te conhecer pra entender o que eu estou falando!!!!! Que Deus continue te abençoando, te livrando de todo mal e de toda inveja!!! Você é meu ser humano preferido no mundo, minha alma gêmea", se derreteu na legenda.

Vale destacar que Zé chegou a se pronunciar sobre o assunto e desmentiu os rumores das apresentações cancelados por falta de público: "Me mandaram aqui uma mentira e se a gente não responde, essa mentira acaba virando verdade. Falaram que eu tive um show cancelado no Rio de Janeiro por falta de público. O único show que eu tive no Rio de Janeiro este ano foi no Garota VIP, do Safadão, e o resto foi tudo no interior. Aniversário de cidade, show aberto ao público, coisa assim", explicou ele em vídeo no Instagram.

"Eu tenho minha prioridade, que é estar com minha mulher, estar com minha filha, filha nova nascendo... Tenho que dar essa assistência, estar junto, porque o tempo não volta", disse ainda.

Confira a declaração de Virginia para o marido, Zé Felipe:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

Virginia posa com Zé Felipe e Maria Alice em ensaio de gestante

Recentemente, Virginia dividiu mais registros do ensaio gestante de Maria Flor e encantou! Desta vez, a influenciadora posou ao lado de Zé Felipe e Maria Alice na fazenda Talismã. O trio roubou a cena com looks de fazendeiros em meio ao feno. Combinando os visuais, eles apostaram em roupas jeans escuras e botas. Grávida pela segunda vez, a empresária não escondeu o seu amor ao fazer uma declaração para a família. "Minha família, meu bem mais precioso, maior amor do mundo. Sou muito grata à Deus por me permitir viver isso e peço a Ele todos os dias pela vida de vocês, que sejamos pra sempre assim, unidos e felizes… Amo vocês demais Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor", babou a loira.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!