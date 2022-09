Virginia posta nova foto do ensaio gestante com Zé Felipe e Maria Alice

A influenciadora Virginia compartilhou um novo clique do ensaio gestante de Maria Flor e deixou os seguidores impressionados

CARAS Digital Publicado em 24/09/2022, às 14h33

Virginia (23) dividiu mais registros do ensaio gestante de Maria Flor e encantou! Desta vez, a influenciadora posou ao lado de Zé Felipe (24) e Maria Alice (1) com um tema diferente.

Na fazenda Talismã, o trio roubou a cena com looks de fazendeiros em meio ao feno. Combinando os visuais, eles apostaram em roupas jeans escuras e botas.

Grávida pela segunda vez, a empresária não escondeu o seu amor ao fazer uma declaração para a família.

"Minha família, meu bem mais precioso, maior amor do mundo. Sou muito grata à Deus por me permitir viver isso e peço a Ele todos os dias pela vida de vocês, que sejamos pra sempre assim, unidos e felizes… Amo vocês demais Zé Felipe, Maria Alice e Maria Flor", escreveu ela na legenda.

Logo os comentários ficaram lotados de elogios. "Uma foto mais linda que a outra", "Que coisa mais linda", "Ai que foto mais linda", "Essas sessões de fotos estão incríveis", dispararam os seguidores.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Virginia Fonseca Costa (@virginia)

VIRGINIA EXIBE BARRIGÃO COM LOOK FUTURISTA

Virginia Fonseca recebeu chuva de elogios dos seguidores ao compartilhar um ensaio fotográfico diferente em que mostrava o barrigão de grávida. A influenciadora que está esperando a segunda filha, Maria Flor, apareceu em fotos futuristas. O look ousado da esposa do cantor Zé Felipe era composto por um cropped e apenas roupa íntima na parte de baixo, ambas as peças com a estética de futurística.

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!