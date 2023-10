Virginia Fonseca desabafa sobre tratamento contra fortes dores: "Nada faz passar"

Virginia Fonseca revela detalhes de seu tratamento contra fortes dores e faz desabafo sobre a sua luta

A influenciadora digital Virginia Fonseca está passando por um momento delicado com sua saúde. Nesta quarta-feira, 11, a esposa do cantor Zé Felipe confessou que está em tratamento contra fortes dores de cabeça. Nos stories de seu Instagram, ela deu detalhes de como está lidando com a situação para seus seguidores.

Ao aparecer a mesa, com a comida toda posta, a mãe de Maria Alice e Maria Flor fez a sua revelação ao público. "Bora almoçar! Mais tarde eu tenho uma reunião muito importante inclusive. Então é isso! Eu estou com bastante dor de cabeça, galera. Eu até comentei com vocês que voltei a fazer o tratamento, né?", contou ela.

Em seguida, ela confessou que não está fazendo o tratamento corretamente, já que está com a agenda atarefada e os remédios podem deixar seu corpo sonolento. "Então estou com bastante dor de cabeça e como esses dias eu tive compromisso todos os dias, eu não tomei [o remédio]. Com medo de dar uma baixa, entendeu? Porque esse tratamento que eu faço é com relaxante muscular. Então preciso tomar [o remédio], só que vocês sabem que [o remédio] derruba o ser humano. Vou tomar depois do almoço! Mas eu tenho reunião...", desabafou Virginia.

Mais tarde, ela apareceu novamente para seus seguidores e deu atualizações sobre suas dores. Segundo a loira, mesmo com os remédios, ela não havia passado. "Tomei um banho, tirei a make e coloquei um pijama. Acabei de tomar um [remédio], mas nada faz a minha dor de cabeça passar. Tenho uma reunião 17h, vou tomar um [remédio] e fazer uma reunião com ele mesmo. Porque gente, vocês não têm noção, dói demais", lamentou a influenciadora.

Os detalhes do quarto luxuoso da filha de Virginia e Zé Felipe

No último dia 6, o casal Virginia Fonseca e Zé Felipe revelaram que já definiram a decoração do quarto de sua primogênita, Maria Alice, na nova mansão luxuosa do casal. Juntos, a família espera por seu novo lar em um condomínio privado e já estão mostrando detalhes do projeto aos fãs.

Em vídeo compartilhado no YouTube, eles mostraram que o quarto de sua filha mais velha é puro luxo! Ele terá uma cama de casal com painel estampado ao fundo, móveis planejados em tom de rosa e até um frigobar em seu quarto. Além disso, o banheiro da menina será decorado com revestimento de pedra natural na cor rosa e também conta com banheira e box separado.

