Conheça o quarto luxuoso da filha de Virginia Fonseca e Zé Felipe na nova mansão

Que luxo! Virginia Fonseca revela imagens do projeto de como será o quarto da filha mais velha, Maria Alice, na nova mansão da família

A influenciadora digital Virginia Fonseca e o cantor Zé Felipe já definiram como será a decoração do quarto da filha mais velha, Maria Alice, na nova mansão do casal. Eles estão construindo uma nova casa para a família em um condomínio e aprovaram o projeto do quarto da primogênita. Agora, ela mostrou as fotos do projeto para os fãs.

O quarto de Maria Alice é puro luxo! Ela terá uma cama de casal com painel estampado ao fundo, móveis planejados em tom de rosa e até um frigobar em seu quarto. Além disso, o banheiro da menina será decorado com revestimento de pedra natural na cor rosa e também conta com banheira e box separado.

Em um vídeo em seu canal no YouTube, Virginia exibiu as fotos do projeto que já aprovou e encantou seus fãs com as imagens. Confira:

Look ousado de Virginia Fonseca

A influenciadora digital Virginia Fonseca elevou a temperatura das redes sociais nesta segunda-feira, 31, ao mostrar o seu look para a gravação de um clipe. A estrela apostou em um look nas cores rosa e laranja, mas a modelagem chamou a atenção.

A loira escolheu um look com recortes estratégicos, que exigiram que ela dispensasse a lingerie para usá-lo. Em uma foto ousada nos stories do Instagram, a musa deu um closet na região do quadril e mostrou a marquinha do sol na pele da virilha e arrancou suspiros dos fãs. O look quase fez ela mostrar demais de sua intimidade.

“Esse é meu marrento. Pronta para a gravação de mais um clipe! Que Deus abençoe e bora que hoje o dia vai ser cheio”, disse ela na legenda.

Nos comentários, os fãs enchegaram a artista de elogios. “Você é tão perfeita”, disse um seguidor. “Uma gata”, escreveu outro. “Essa mulher é linda”, declarou mais um.