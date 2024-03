Tratando câncer, Fabiana Justus desabafa sobre desmame do filho: 'Foi difícil'

Diagnosticada com leucemia, Fabiana Justus recordou o momento em que precisou interromper a amamentação do filho caçula para o tratamento

A influenciadora Fabiana Justus abriu o coração e falou um pouco sobre o momento em que recebeu o diagnóstico de leucemia mieloide aguda, no início de janeiro deste ano. Em um bate-papo com os seguidores nas redes sociais, a filha do empresário Roberto Justus recordou o quão difícil foi precisar interromper a amamentação do filho caçula, Luigi, na época com cinco meses.

Ao longo de seu relato, Fabiana revelou que amamentou o pequeno pela última vez quando já estava internada. Ela, então, contou que usou medicamentos para secar o leite. "Foi muito difícil psicologicamente, óbvio, não preciso nem dizer, né, mas fisicamente também", iniciou.

"Eu tinha muito leite, demorou umas três semanas e meia para secar, foi muito abrupto. Tive que tomar um remédio para secar por vários dias, que me dava mais enjôo juntando com o tratamento", completou a influenciadora digital.

Na sequência, Fabiana também falou um pouco sobre as filhas gêmeas, Chiara e Sienna, e explicou como deu a notícia da doença para as meninas de uma forma mais delicada. "Quando fui para o hospital, elas estavam em casa jantando. Falei que ia no médico ver uma dor nas costas... depois internei e não consegui explicar nada direito", disse.

Ela, então, recordou as palavras usadas durante a conversa com as herdeiras. "Quando passou o turbilhão, consegui pensar numa explicação melhor. Falei da seguinte maneira: 'filhas, a mamãe descobriu que os soldadinhos de defesa dela estão fraquinhos. Ela precisa fazer um tratamento para eles ficarem fortes de novo!'", escreveu Fabiana Justus.

E completou: "Elas entenderam com isso que tenho que ficar mais isolada, que não posso pegar nada, etc. Estão super fofas e cuidadosas comigo. Crianças entendem mais do que a gente imagina! Não usei a palavra 'câncer', não falei 'leucemia' também. Acho elas muito novas, e acho que não precisamos nomear ainda. (Minha opinião). Mais pra frente explicarei tudo! Quando entenderem melhor!", finalizou.

Fabiana Justus mostra momento fofo com filho

Fabiana Justus encantou os seus seguidores nesta quarta-feira, 06, ao mostrar que deu pela primeira vez papinha para seu filho Luigi, de seis meses, experimentar. A empresária e influenciadora, que está fazendo tratamento contra a leucemia, está em casa e aproveitou para compartilhar esse momento fofo entre mãe e filho.

"Primeiro almoço da vida do neném", escreveu ela. Em fase de introdução alimentar, o pequeno fez caras e bocas com o novo tipo de alimento e até chorou parecendo não gostar muito. Recentemente o filho mais novo da influencer completou seis meses logo depois da mamãe coruja ter voltado para casa após a primeira fase de seu tratamento contra a leucemia.

A filha do empresario Roberto Justus postou os cliques e comemorou. "Fiquei MUITO feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial (dia 19) eu estava no hospital mas sabia que comemoraríamos no dia que desse. Foi diferente dessa vez, eu mesma que montei, mas tive a ajuda da @estudiomatre e @marianafrancojunqueira que mandaram tudo prontinho (assim fica fácil). Não tivemos as fotos maravilhosas da @fernandabozzafotografia, mas nos viramos com o celular! O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada Deus! Obrigada obrigada obrigada!", contou sobre como fizeram.