Tratando câncer em casa, Fabiana Justus celebra 5 anos das filhas gêmeas

Fabiana Justus compartilhou vídeo do momento em família enquanto precisa respeitar isolamento; as gêmeas receberam uma surpresa em casa

Fabiana Justus compartilhou neste domingo, 03, a celebração dos 5 anos das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, realizada em casa em meio ao tratamento de câncer. A filha de Roberto Justus explicou que o momento de cuidados com a saúde por conta do diagnóstico de leucemia mieloide aguda, descoberto em janeiro, requer isolamento social.

Em vídeo publicado no Instagram, a influenciadora aparece junto com o marido, Bruno Levi D'Ancona, e o caçula, Luigi, de seis meses, para comemorar o aniversário das gêmeas. "E ontem fizemos a festa de 5 anos das pitucas! Diferente das festas que normalmente fazemos, com vários amigos. Foi uma festa íntima apenas para nós 5", escreveu na legenda.

"Nesse momento, eu preciso ficar isolada e foi a solução que encontramos para comemorarmos juntos. Mas achei que foi ainda MAIS especial. A reação delas diz tudo! Gratidão é algo tão lindo, e eu enxergo muito isso nelas. Me emocionei do começo ao fim ontem! Memórias que ficarão para sempre no coração. Foi um sonho! Só agradeço a Deus por esses momentos inesquecíveis com os amores da minha vida!", concluiu.

Nos comentários, os seguidores repercutiram o registro em família: "Você é a melhor mãe do mundo: estou arrepiada e com os olhos cheio de lágrimas", escreveu um perfil, "Que lindo a gratidão delas", publicou outra conta, "Achei tão lindo a gratidão delas , mesmo elas podendo ter tudo são gratas por algo “simples”. Inspiração total", escreveu uma terceira.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus mostra reação emocionante das filhas após alta hospitalar

A influenciadora digital Fabiana Justus usou as redes sociais para compartilhar com os seguidores alguns momentos especiais de sua volta para casa após concluir a primeira etapa do tratamento contra a leucemia mieloide aguda.

Em seu Instagram oficial, ela gravou um vídeo ainda na unidade de saúde contando que finalmente poderia passar uma semana ao lado da família. Depois, a influencer mostrou a reação das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, ao vê-la entrando em casa. Bastante emocionada, Fabiana não conseguiu segurar as lágrimas ao abraçar as herdeiras. Confira!