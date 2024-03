Fabiana Justus faz nova etapa de tratamento contra leucemia

Realizando o tratamento contra a leucemia em casa após alta hospitalar, Fabiana contou aos seguidores que está de repouso nesta terça-feira, 05

Fabiana Justus, influenciadora e filha do empresário Roberto Justus, contou nesta terça-feira,05, que passou por mais uma etapa da quimioterapia a qual vem sendo submetida durante seu tratamento contra a leucemia.

"Estou aqui de repouso, quero agradecer as mensagens de carinho, apoio e amor. Fiz exames hoje, e em um dos exames, eles colhem o liquor da medula e jogam uma quimioterapia local lá, então, eu estou de repouso hoje para não ficar com dor de cabeça e estou com um pouco de dor local. Tenho mais uns dias em casa até sair os resultados, mas quero agradecer do fundo do coração todo o amor que eu recebo todos os dias", contou ela sobre a nova etapa do tratamento.

Fabiana revelou que estava na luta contra o câncer no dia 25 de janeiro. Desde então, ela vem compartilhando sua rotina de sessões de quimioterapia nas redes sociais. Nesta segunda-feira, 4, ela falou sobre como vai ser daqui para frente.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabi deve voltar ao hospital por mais um período, daqui a três dias: "Hoje fui na consulta e ganhei mais uns dias em casa. Amanhã vou pro hospital fazer alguns exames e volto depois que acordar! Pelo menos até quinta consigo curtir meu lar mais um pouquinho!", disse ela.

A influenciadora se declarou ao médico responsável pelo seu atendimento em uma publicação no Instagram. "Ainda não havia apresentado o meu médico, Dr. Nelson Hamerschlak. Que desde o primeiro momento, junto com sua equipe maravilhosa, me deu toda a segurança do mundo", iniciou.

"Um mundo novo, completamente desconhecido por mim e minha família, e com eles nos sentimos seguros para encarar de frente esse desafio gigante! Dr. Nelson vai comemorar 40 anos do primeiro transplante de medula. Que orgulho de uma pessoa poder transformar tantas vidas! Que bom que Deus lhe deu esse dom maravilhoso!", completou ela na legenda da publicação.

Fabiana Justus celebra 5 anos das filhas gêmeas

Fabiana Justus compartilhou no último domingo, 3, a celebração dos 5 anos das filhas gêmeas, Chiara e Sienna, realizada em casa em meio ao tratamento de câncer. A filha de Roberto Justus explicou que o momento de cuidados com a saúde por conta do diagnóstico de leucemia mieloide aguda, descoberto em janeiro, requer isolamento social.