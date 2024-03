Em tratamento contra câncer, Fabiana Justus mostra momento fofo com filho

Fabiana Justus compartilhou o momento de alegria ao dar pela primeira vez papinha para o filho, Luigi; a influencer também tem Chiara e Sienna

Fabiana Justus encantou os seus seguidores nesta quarta-feira, 06, ao mostrar que deu pela primeira vez papinha para seu filho Luigi, de seis meses, experimentar. A empresária e influenciadora, que está fazendo tratamento contra a leucemia, está em casa e aproveitou para compartilhar esse momento fofo entre mãe e filho.

"Primeiro almoço da vida do neném", escreveu ela. Em fase de introdução alimentar, o pequeno fez caras e bocas com o novo tipo de alimento e até chorou parecendo não gostar muito. Recentemente o filho mais novo da influencer completou seis meses logo depois da mamãe coruja ter voltado para casa após a primeira fase de seu tratamento contra a leucemia.

A filha do empresario Roberto Justus postou os cliques e comemorou. "Fiquei MUITO feliz de poder comemorar em casa o mesversário do Lui, como fazemos todos os meses. No dia oficial (dia 19) eu estava no hospital mas sabia que comemoraríamos no dia que desse. Foi diferente dessa vez, eu mesma que montei, mas tive a ajuda da @estudiomatre e @marianafrancojunqueira que mandaram tudo prontinho (assim fica fácil). Não tivemos as fotos maravilhosas da @fernandabozzafotografia, mas nos viramos com o celular! O importante é comemorar e registrar para não passar em branco mais um mês desse príncipe que mudou as nossas vidas para muito melhor. É muito amor por essa família! Minha força, meu lar. Eu amo tanto que transborda! Obrigada Deus! Obrigada obrigada obrigada!", contou sobre como fizeram.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Fabiana Justus (@fabianajustus)

Fabiana Justus faz nova etapa de tratamento contra leucemia

Fabiana Justus contou nesta terça-feira,05, que passou por mais uma etapa da quimioterapia a qual vem sendo submetida durante seu tratamento contra a leucemia.

"Estou aqui de repouso, quero agradecer as mensagens de carinho, apoio e amor. Fiz exames hoje, e em um dos exames, eles colhem o liquor da medula e jogam uma quimioterapia local lá, então, eu estou de repouso hoje para não ficar com dor de cabeça e estou com um pouco de dor local. Tenho mais uns dias em casa até sair os resultados, mas quero agradecer do fundo do coração todo o amor que eu recebo todos os dias",contou ela sobre a nova etapa do tratamento.