Solange Almeida trava batalha contra vício após problemas de saúde: “Dificuldade”

Cantora Solange Almeida inicia jornada de recuperação para superar sequelas devastadoras de vício em cigarro eletrônico

A cantora Solange Almeida abriu o jogo sobre a sua luta contra o vício em cigarros eletrônicos. Na noite do último domingo, 16, a artista, que ganhou notoriedade no grupo ‘Aviões do Forró’, revelou que deu início a um tratamento após enfrentar sérios problemas de saúde relacionados ao uso frequente do dispositivo.

Em entrevista ao programa da TV Record, o ‘Domingo Espetacular’, Solange revelou novos detalhes sobre seu vício: "Fui usuária durante oito, nove meses. Aquela coisa de ver amigos usando, eu nunca tinha usado. Escutava que era à base de água, que não tinha nicotina e não fazia mal”, ela detalhou como surgiu a dependência.

“Com o tempo, comecei a sentir dificuldade para respirar, minha voz não era a mesma”, a cantora contou que decidiu buscar ajuda profissional após apresentar sequelas. “Depois de um exame aprofundado, eu descobri que estava com uma lesão nas cordas vocais e no pulmão”, disse Sol, que iniciou o tratamento para se recuperar e superar o vício.

Para conseguir retornar aos palcos, Solange precisou do acompanhamento de um fonoaudiólogo, além de sessões de terapia para lidar com as sequelas emocionais do vício. Em outras ocasiões, a cantora chegou a revelar que tinha um cigarro eletrônico em cada bolsa e chegou a consumir cerca de 15 dispositivos por mês.

Sol também já revelou que decidiu colocar um basta no vício depois de um apelo de uma de suas filhas. Vale lembrar que a cantora é mãe de Sabrina, de 26 anos, Rafael, de 22. Estrela, de 15, e a pequena Esther, que está com 8 anos de idade, frutos de diferentes relacionamentos da artista, que atualmente é casada com Monilton Moura.

