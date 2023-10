Solange Almeida e Xand Avião são amigos? Ela revela a verdade

Vários anos após sair da banda Aviões do Forró, Solange Almeida abre o jogo sobre como anda sua relação com Xand Avião

A cantora Solange Almeida revelou a verdade sobre como anda a sua relação com Xand Avião após eles terem vivido atritos no passado. Ela saiu da banda Aviões do Forró em 2017 e a relação deles nunca mais foi a mesma. Em entrevista no Domingo Espetacular, da Record TV, a artista contou que os dois se afastaram e não se falam mais.

“É só ciclos que se encerram. Foi um ciclo que foi encerrado”, disse ela, e comentou sobre os rumores que eles poderiam voltar a integrar a mesma banda.

“Eu vejo ainda muitas postagens das pessoas falando da volta e tal. Essa volta não tem possibilidade porque cada um está caminhando e vivendo a sua vida”, afirmou, e completou: “Ele trabalha lá, eu trabalho aqui. E as músicas vão ficar guardadinhas na playlist, quem tem seu CD, seu DVD. Acho que tanto ele como eu, a gente não tem planos de voltar, estamos bem como estamos”.

Por fim, ela confirmou o afastamento deles. “ A coisa seguia para um caminho que a gente não se fala, não temos contato, mas está tudo bem. Isso é o mais importante. Todo mundo se respeita ”, declarou.

Quando Solange Almeida saiu da banda Aviões do Forró?

A cantora Solange Almeida anunciou a sua saída da banda Aviões do Forró no ano de 2017, mas o seu último show com o grupo aconteceu em fevereiro de 2018. Na época, ela comentou sobre a decisão.

“As pessoas inventam algumas coisas, mas foi uma saída pensada e estudada com maturidade. O Xand continua no Aviões do Forró. A gente se respeita e está torcendo um pelo outro”, disse ela no programa Encontro, da Globo.

A cantora ficou quase 15 anos como vocalista do Aviões do Forró. "Estou tranquila. Foi uma coisa muito sonhada. Tenho 30 anos de carreira e passei quase 15 tendo o Xand como companheiro de palco. Acho que será um grande desafio e vai dar um friozinho na barriga, mas acho normal. Estou sendo a gestora da minha carreira e isso é muito importante para mim. No primeiro ensaio com a banda, gravei um CD de verão para as pessoas terem um pouco de ideia de como será o meu show. No Aviões eu fazia a parte mais romântica, mas agora estou me permitindo outras coisas. Vai ser muito dançante", afirmou.