Simony relata dores por conta de queda de cabelo durante tratamento contra câncer

A cantora Simony comentou que sente dores físicas por conta da queda dos seus cabelos no tratamento contra o câncer

CARAS Digital Publicado em 26/10/2022, às 22h04

Nesta quarta-feira, 26, Simony (46) comentou sobre a queda de cabelos durante seu tratamento contra o câncer e revelou que sente dor física quando seus cabelos caem.

“Dói, sabia? Quando começa a cair o cabelo, ele dói. Não é uma coisa simples, ele dói mesmo”, contou a cantora no programa "A Tarde É Sua".

Além de relatar a dor física, a artista ainda falou sobre a dor emocional do efeito do tratamento: “Além de doer, de dor mesmo, dói na alma. Às vezes as pessoas falam: ‘vai crescer'. Vai crescer, todo mundo sabe que vai crescer. Mas você tá num momento com 13 quilos a mais, vamos dizer. O cílio cai, você engorda, olha no espelho e não se reconhece”.

No programa apresentado por Sonia Abrão, a cantora que foi diagnosticada com um câncer no intestino ainda comentou que tem dias que não quer deixar seu quarto: “O legal é a gente saber que vai passar por tudo isso, que não é fácil. Como eu falei, tem dias que eu não quero ver ninguém, tem dias que eu quero ficar no quarto, tem dias que nem eu quero sair de mim, porque eu não me aguento”.

Aniversário do filho!

Na última terça-feira, 25, Simony foi às redes sociais agradecer por estar presente para ver mais um aniversário de seu filho Anthony (9).

"Eu te amo meu pituquinho, que bom que Deus me deu mais uma chance de poder cantar parabéns e te encher de beijo. São nove anos de muita alegria. Você é tão inteligente que digo sempre que aí tem espírito velho. Feliz aniversário, Anthony. Te amo infinitamente", escreveu a cantora.