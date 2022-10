Em luta contra o câncer, Simony agradece ‘mais uma chance’ de celebrar aniversário do filho

Nas redes sociais, Simony compartilhou fotos ao lado do filho Anthony, que faz aniversário nesta terça-feira, 25

CARAS Digital Publicado em 25/10/2022, às 08h05

Simony (46) usou as redes sociais nesta terça-feira, 25, para celebrar o aniversário do filho, o pequeno Anthony (09). Ela luta contra um câncer no intestino, descoberto há três meses. No texto, a cantora agradeceu a chance de estar viva para estar ao lado dele mais uma vez.

"Eu te amo meu pituquinho, que bom que Deus me deu mais uma chance de poder cantar parabéns e te encher de beijo. São nove anos de muita alegria. Você é tão inteligente que digo sempre que aí tem espírito velho. Feliz aniversário, Anthony. Te amo infinitamente", escreveu Simony.

Na publicação, Simony montou um vídeo que reuniu várias fotos ao lado do filho e a trilha sonora foi a música Leave The Door Open, do cantor Bruno Mars (37). Segundo a artista, essa é uma das músicas favoritas do filho. "Ele ama essa música", contou.

Nos comentários, os fãs da artista se dividiram entre desejar felicitações para Anthony e mensagens de apoio à cantora, que está na luta contra o câncer. "Parabéns, muitas felicidades, que Deus o abençoe sempre", escreveu um fã. "Na torcida por você, já deu tudo certo", escreveu outra.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Simony (@simonycantora)

Simony celebrou aniversário da filha Pyetra, em agosto

A cantora Simony também utilizou suas redes sociais para parabenizar a filha, Pyetra, que completou mais um ano de vida no dia 21 de agosto. Herdeira da artista do relacionamento com o ex-jogador Diego Souza (37), ela ganhou uma homenagem especial da mãe no Instagram em seu aniversário de 16 anos. A famosa compartilhou uma série de fotos antigas da adolescente e declarou todo seu amor.

"Minha cantora linda, minha princesa com a cabeça cheia de coisinha. Te amo filha, hoje e sempre. 16 anos, né? Como passa. Te amo e estou sempre aqui por você. Feliz aniversário", escreveu Simony na legenda da postagem.