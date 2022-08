Simony comemora aniversário da filha, Pyetra: ''Tô sempre aqui pra você''

Cantora Simony presta linda homenagem no aniversário de 16 anos da filha, Pyetra, e resgata cliques antigos da herdeira

CARAS Digital Publicado em 22/08/2022, às 09h10

A cantora Simony (46) usou suas redes sociais para parabenizar a filha, que completou mais um ano de vida no domingo, 21!

Pyetra, herdeira da artista do relacionamento com o ex-jogador Diego Souza, ganhou uma homenagem especial da mãe no Instagram em seu aniversário de 16 anos. A famosa compartilhou uma série de fotos antigas da adolescente e declarou todo seu amor pela filha.

"Minha cantora linda, minha princesa com a cabeça cheia de coisinha. Te amo filha, hoje e sempre. 16 anos, né? Como passa. Te amo e estou sempre aqui por você. Feliz aniversário", escreveu Simony na legenda da postagem.

Vale destacar que Simony também é mãe de Aysha Benelli, Ryan de Souza e Anthony Silva.

Simony comemora aniversário de 16 anos da filha:

Simony surge com look rosa e faz reflexão na web

Recentemente, Simony compartilhou um clique em que aparece deslumbrante com um vestido longo cor de rosa e aproveitou para fazer uma reflexão sobre amor-próprio durante tratamento contra câncer no intestino, que descobriu durante exame de rotina. "Pare tudo que está fazendo, escreva uma carta pra você, agradecendo por tudo até pelos erros. Se elogie fale o quando você linda mesmo passando por dificuldades, o quanto você é guerreira com cabelo, sem cabelo, você continua sendo linda. Se ame muito, sabe por que? Nada mudou e vamos tirar de letra tudo isso. Força, já deu tudo certo. DEUS SEMPRE FOI DEUS", escreveu ela.

