Em tratamento contra câncer, Simony posa com look rosa na web: ''Se ame muito''

A cantora Simony (46) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 19, para compartilhar uma mensagem positiva com os seguidores!

Em seu feed no Instagram, a artista publicou um registro em que aparece toda produzida, usando um look poderoso rosa. O corpaço da famosa chamou atenção no vestido longo justinho e decotado, recebendo chuva de elogios dos admiradores.

Na legenda do post, Simony, que recentemente descobriu um tumor no intestino durante exame de rotina, refletiu sobre amor-próprio e autoestima mesmo em meio às dificuldades.

"Pare tudo que está fazendo, escreva uma carta pra você, agradecendo por tudo até pelos erros. Se elogie fale o quando você linda mesmo passando por dificuldades, o quanto você é guerreira com cabelo, sem cabelo, você continua sendo linda. Se ame muito, sabe por que? Nada mudou e vamos tirar de letra tudo isso. Força, já deu tudo certo. DEUS SEMPRE FOI DEUS", escreveu Simony.

Nos comentários, os fãs elogiaram a gata e mandaram mensagens de apoio. "Maravilhosa! Continuo minhas orações por você", "Passei por isso em 2018, câncer de mama, e fiz como você, só pensamentos positivos, e deu tudo certo! Com você não vai ser diferente!!!!", "Força guerreira", "Lindíssima", destacaram.

Simony surge sem maquiagem em foto

Recentemente, Simony exibiu sua beleza natural ao postar um clique em que aparece agachada em um jardim, usando um vestido confortável colorido em estampa tie-dye, e aproveitou para refletir sobre a vida: "Como é bom caminhar, ver e sentir cada detalhe da vida, das flores. Agradecer, sempre agradecer", disse ela.

