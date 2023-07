Simony emociona ao celebrar vitória contra câncer: ‘Sou um milagre’

Vitória! Cantora Simony faz relato comovente para celebrar remissão do câncer após um ano em tratamento contínuo

Que alívio! A cantora Simony emocionou seus seguidores nas redes sociais ao dividir a melhor notícia na noite da última sexta-feira, 8. Em tratamento contínuo contra o câncer no intestino há um ano, a loira revelou que está livre da doença e celebrou sua vitória com um relato comovente.

Simony elegeu uma selfie em que aparece toda produzida para comemorar a remissão da doença. Na legenda, ela dividiu todos os detalhes sobre sua luta: “Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus Deus Deus gratidão e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na terra e toda sua equipe. Vou terminar o tratamento, faltam 3”, revelou a cantora.

“Essa jornada não foi fácil e não é fácil, houve momentos de incertezas, medos e desafios, mas com muita determinação, apoio da família, amigos e profissionais de saúde incríveis, esse médico anjo, Dr. Fernando Maluf conseguiu vencer essa batalha”, Simony agradeceu seu médico oncologista mais uma vez.

A cantora também fez questão de fazer um agradecimento especial para amigos e familiares que a apoiaram durante o tratamento: “Cada mensagem de apoio foi fundamental para fortalecer minha esperança e fé”, e continuou: “Hoje, com o câncer em remissão, renasço com uma nova perspectiva de vida”, disse a loira.

Livre da doença, Simony aproveitou para revelar seus planos para o futuro: “Essa experiência me transformou e me tornou mais forte. Agora, quero usar minha história para inspirar e trazer esperança a outras pessoas que também estão enfrentando o câncer. Acreditem, a cura é possível! Que minha jornada sirva como um lembrete”, escreveu.

Além disso, a artista também expressou toda a sua fé: “Agradeço a Deus pela cura, pela vida e por essa segunda chance que me foi concedida. Que possamos celebrar juntos essa vitória e lembrar sempre da importância da saúde, do amor e da valorização de cada dia”, disse a mãe de Aysha, Ryan, Pyetra e Anthony.

Por fim, Simony mandou um recado para quem também enfrenta a doença: “Se você está lutando contra o câncer, saiba que estou aqui para apoiar e encorajar você. Mantenha a esperança e confie em sua capacidade de superar qualquer desafio. Um dia de cada vez, eu sou sim um milagre, Deus eu te amo!”, ela concluiu.

Simony cai no choro ao ganhar festa surpresa no seu aniversário:

A remissão de Simony aconteceu no mesmo mês de seu aniversário! A cantora completou 47 anos no dia primeiro de julho! Para celebrar a data especial, a loira ficou emocionada ao ganhar uma festa surpresa, que contou com a presença de amigos e familiares em uma casa de eventos em São Paulo.