Simony cai no choro ao ganhar festa surpresa no seu aniversário

Em luta contra o câncer, Simony se surpreende com festa para celebrar seu aniversário de 47 anos

A cantora Simony ficou emocionada ao ganhar uma festa surpresa para celebrar o seu aniversário de 47 anos de vida. A comemoração aconteceu neste domingo, 2, e reuniu os amigos e familiares da artista em uma casa de evento em São Paulo.

Ao chegar na festa, Simony foi surpreendida ao ver todos os amigos queridos e chorou. Logo depois, ela já colocou o sorrisão no rosto e foi cumprimentar seus convidados, incluindo a apresentadora Sonia Abrão e seus filhos.

Nas redes sociais, a cantora já tinha falado sobre o seu novo ano de vida em meio ao tratamento contra o câncer no intestino. “Hoje é o dia mais importante para mim. Eu não sabia se estaria hoje aqui para comemorar. Existe dentro de mim uma vida novinha de muito agradecimento a Deus. É sim um aniversário diferente. É a comemoração do renascimento. Deus, eu não quero pedir nada. Só quero agradecer pela minha vida”, disse ela.

Fotos: Leo Franco/ Agnews

Em outro momento, ela também exibiu uma foto inédita ao lado dos quatro filhos, Ryan, Aysha, Pyetra e Anthony.

O tratamento de Simony

A cantora Simony aproveitou uma visita do seu médico, Dr. Fernando Maluf, e gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre a sua saúde. Eles contaram que o tumor não é mais aparente nos exames, mas o tratamento dela ainda não terminou. “A simony uma resposta muito significativa. O tratamento continua. Eu sempre falo que a gente precisa olhar todos os detalhes. A gente tem que comemorar, mas ainda temos um caminho pela frente”, disse ele.

Há pouco tempo, Simony comemorou o resultado do seu exame mais recente, no qual o médico disse que o tumor já sumiu. "Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: 'Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'", relatou ela, com lágrimas nos olhos.

Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs. "Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", completou.