Médico da Simony abre o jogo sobre o tratamento dela: 'Continua'

Internada para tratamento contra o câncer, Simony grava vídeo com seu médico para atualizar o seu estágio do tratamento

A cantora Simony foi internada nesta terça-feira, 27, para realizar uma nova sessão de quimioterapia e imunoterapia em seu tratamento contra o câncer no intestino. Ela aproveitou uma visita do seu médico, Dr. Fernando Maluf, e gravou um vídeo para atualizar os fãs sobre a sua saúde.

Eles contaram que o tumor não é mais aparente nos exames, mas o tratamento dela ainda não terminou. “A simony uma resposta muito significativa. O tratamento continua. Eu sempre falo que a gente precisa olhar todos os detalhes. A gente tem que comemorar, mas ainda temos um caminho pela frente”, disse ele.

Há pouco tempo, Simony comemorou o resultado do seu exame mais recente, no qual o médico disse que o tumor já sumiu. "Eu estou no quarto ciclo de tratamento, que é de imunoterapia junto com a quimioterapia. (...) Hoje eu fui fazer o PET, um exame que nos deixa muito apreensivos. (...) Ao final do exame, o médico geralmente vem conversar para dizer o que está acontecendo. (...) Ele falou: 'Eu não estou vendo nenhum linfonodo mais, não estou vendo nada mais lá'", relatou ela, com lágrimas nos olhos.

Ela ainda agradeceu o apoio dos fãs. "Eu estou em remissão e só tenho gratidão a vocês que oraram por mim. Hoje, dia 19 de junho, é dia de renascimento. Quero agradecer meus fãs, minha mãe, meus amigos de longe e de perto. Meu choro é de alegria. Só quem passa sabe o que é esse tratamento, é muito difícil", completou.