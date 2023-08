Simony desabafa ao fazer última quimioterapia: ''Quem disse que seria fácil?''

Internada, cantora Simony desabafa ao realizar sua última quimioterapia contra câncer no intestino

A cantora Simony compartilhou com seus seguidores nesta terça-feira, 15, um registro fazendo sua última quimioterapia no hospital. Internada para realizar a sessão, a famosa apareceu deitada em uma maca enquanto recebia o medicamento para tratar um câncer no intestino.

Sem maquiagem e com o rosto um pouco abatido, a artista, que ficou conhecida pela sua atuação no Balão Mágico, desabafou sobre mais uma fase da luta contra a doença, descoberta após se sentir cansada perceber o crescimento da íngua, que começou a apresentar dores.

"Quem disse que seria fácil? Tô chegando lá", escreveu ela. "Minha última quimio, deus é maravilhosa", falou Simony ao mostrar o medicamento.

Em julho, a famosa emocionou ao dividir com os fãs que conseguiu resultados muito positivos com o tratamento. “Hoje fiz o último exame, não tem mais nada mesmo. Deus Deus Deus gratidão e Dr. Fernando Maluf, meu anjo na terra e toda sua equipe. Vou terminar o tratamento, faltam 3”, disse a cantora.

O MEDO DA DOENÇA

A cantora Simony está lutando contra um câncer no intestino desde agosto do ano passado. Nos últimos meses, a famosa vem compartilhando sua experiência com a doença, ajudando muitas pessoas que passam por uma situação semelhante. Em entrevista exclusiva para a CARAS Digital, a artista revelou como está sendo todo o processo, que inclusive retrata em seu novo livro, o Simony, Um Dia de Cada Vez - A Realidade Por Trás de um Diagnóstico.

Ao ser questionada se imaginava que sua trajetória na luta contra o câncer seria dessa maneira, Simony comenta que nunca havia passado pela sua cabeça como seria. E que se tivesse sido avisada, talvez teria desistido.

"Não imaginava de forma alguma, olhando pra trás assim, não imaginava por tudo que eu passei, porque se não me contassem eu acho que eu falaria: 'não, não eu não vou suportar passar', tive muito medo da finitude de não tá mais aqui", desabafou sobre o medo de morrer.