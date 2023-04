Sarada! Após apresentar 'Encontro' sozinha, Patrícia Poeta é flagrada deixando academia

Apresentadora Patrícia Poeta deixou barriga chapada à mostra ao sair de academia em bairro nobre de SP

A apresentadora Patrícia Poeta foi flagrada saindo da academia no Jardins, São Paulo. Com conjunto vermelho, ela mostrou barriga sarada e físico com tudo em cima.

Com o cabelo preso em um rabo de cavalo, bolsa preta e tênis branco, ela foi simpática ao interagir com os paparazzis. A aparição ocorreu após apresentar o programa 'Encontro', sem o companheiro Manoel Soares, que costuma folgar às terças-feira para participar de um programa no GNT.

Os dois enfrentam um climão e esbanjam falta de química como comandantes do programa, antes apresentado por Fátima Bernardes.

Na última segunda-feira, a jornalista interrompeu fala de Manoel e passou na frente dele na câmera. O ato considerado rude pelos telespectadores foi explicado como algo que ocorre "no ao vivo" e que eles "estão testando uma nova tecnologia". Ela também disse que pediu desculpa assim que o caso aconteceu.

"Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", explicou

Veja fotos: