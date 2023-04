Nervosa, Patrícia Poeta apresenta sozinha o 'Encontro' e ignora polêmica com Manoel Soares

Patrícia Poeta apresenta sozinha o 'Encontro'; ausência de Manoel Soares rendeu críticas nas redes sociais

O apresentador Manoel Soares não apareceu no Encontro exibido nesta terça-feira (4). A apresentadora Patrícia Poeta comandou sozinha o programa, atitude que rendeu muitos comentários nas redes sociais.

Visivelmente nervosa, a global abriu o programa com uma pauta policial sobre furtos de celulares. Na sequência, a global conversou com uma mulher da plateia sobre o tema e não fez qualquer referência ao que aconteceu na manhã anterior.

Nas redes sociais, os telespectadores fizeram críticas contra a decisão da emissora. "Gente cadê o Manoel no programa de hoje? Achei que no mínimo a Patrícia iria pedi desculpa dele no ao vivo. Preferiram não colocar ele hoje? ", disse um. "A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco", disse outro.

"Mulher cínica, fingindo como se nada tivesse acontecido. Já mudei de canal", criticou um. "A forçação de barra da Patrícia Poeta em tentar parecer mais humana. Fala com a Maria na plateia e tudo que a mulher fala, ela diz: 'pois é D. Maria, eu também', a gente é igualzinha...", lamentou outro.

"E como sempre, a vítima que se ferra. Manoel Soares não está no Encontro hoje. Enquanto isso, a princesa da Patrícia Poeta se mantém", disse outro. "Poderia ao menos ter pedido desculpas", lamentou outro.

Vale lembrar que Manoel Soares costuma folgar às terças-feiras, já que comanda o Papo de Segunda no canal a cabo GNT.

SE DESCULPOU

Ontem, em uma nota enviada à imprensa, Patrícia Poeta se justificou após cortar Manoel Soares ao vivo. "Foi uma casualidade, das várias, que podem acontecer num programa ao vivo. Estava tendo dificuldade com uma nova tecnologia e estava procurando ajuda para fazer acontecer. Tanto que no momento que percebi o que tinha acontecido, imediatamente já me desculpei. Coisas de programa ao vivo", explicou.

A corda arrebenta sempre para o lado mais fraco. @patriciapoetap Cadê o @ManoelSoares_ ? — Camilo Lopes (@CamiloLopes) April 4, 2023

Mulher sínica fingindo como se nada tivesse acontecido já mudei de canal que ranço Patrícia Poeta — Vitória F.Garcia 🇳🇿🥂 (@VitriaFGarcia1) April 4, 2023

E como sempre, a vítima que se ferra. Manoel Soares não está no encontro hoje. Enquanto isso a princesa da Patrícia Poeta se mantém no programa — Mari França - Ministra do Namoro (@marifrani) April 4, 2023