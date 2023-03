Rita Lee: Relembre trajetória da cantora na luta contra o câncer

Rita Lee vem lutando uma grande batalha contra o câncer entre internações, cura e remissão

Rita Lee (75), ícone da música no Brasil, vem lutando uma grande batalha contra o câncer. Diagnosticada com um tumor no pulmão esquerdo em 2021, a cantora enfrentou um longa trajetória contra a doença publicamente. Entre cura, remissão e internação, a cantora deixou os hospitais mais uma vez em fevereiro de 2023. Estável, Rita Lee anunciou até mesmo o lançamento de uma autobiografia, e mostrou que nem mesmo o câncer pode impedi-la de brilhar.

Em maio de 2021, Rita Lee descobriu um tumor primário no pulmão esquerdo e compartilhou o diagnóstico de câncer publicamente na sua conta do Instagram. "Nossa Rita submeteu-se a um check-up no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Os exames apontaram um tumor primário no pulmão esquerdo", escreveu a equipe que cuida da conta da cantora. "Ela já se encontra em casa e dará sequência aos tratamentos de imuno e radioterapia", dizia o post.

Após quase um ano de tratamento, em abril de 2022, o filho de Rita Lee anunciou que a cantora havia vencido o câncer . "A cura da minha mãe me emocionou. Melhor notícia de todos os tempos. Manteve a cabeça erguida, com vontade de lutar e encarou tudo com seu bom humor habitual, tanto que apelidou o tumor de 'Jair'", disse Beto Lee (45) em uma publicação. Com inúmeros famosos celebrando a cura da cantora nas redes sociais, como Ney Matogrosso (81), Gilberto Gil (80) e Carolina Dieckmann (44), o alívio se espalhou entre os fãs, mas não durou muito tempo.

Posteriormente, o termo do diagnóstico da cantora foi confirmado para remissão, que significa que nenhuma célula cancerígena foi detectada nos últimos exames. Porém, o termo não garante que o câncer desapareceu e não pode voltar.

Em fevereiro de 2023, o Brasil foi pego de surpresa quando Rita Lee teve que ser internada no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Ela ficou sob uma breve observação por conta do câncer e, durante a época, seu marido Roberto de Carvalho (70) compartilhou: "Rita está se fortalecendo, se recuperando. Sabe-se que sempre existirão exames de monitoramentos e terapias a serem realizados, que resultarão eventualmente em internações. Uma vez que se tem de lidar com a doença e os efeitos colaterais dos tratamentos".